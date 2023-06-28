https://sputnik-georgia.ru/20230628/vozrastnoy-tsenz-dlya-administrativnogo-nachalstva-vuzov-uprazdnyayut-v-gruzii--279045215.html
Возрастной ценз для административного начальства вузов упраздняют в Грузии
Возрастной ценз для административного начальства вузов упраздняют в Грузии
Законопроект подготовило министерство образования и науки страны 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T15:37+0400
2023-06-28T15:37+0400
2023-06-28T15:37+0400
грузия
новости
вузы грузии
образование
образование в грузии
министерство образования и науки грузии
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c192f7a397853eabc72a442ceba5bc14.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Возрастной ценз при избрании и назначении на руководящие должности в государственных высших учебных заведениях Грузии будет упразднен. В третьем чтении парламент поддержал исключение из закона "О высшем образовании" нормы, согласно которым лица, достигшие 65-летнего возраста, не могут быть избраны или назначены на академическую и административную должность в вузах. В частности, из закона "О высшем образовании" убраны пункты, согласно которым достижение 65-летнего возраста является основанием для досрочного увольнения.Законопроект подготовило министерство образования и науки Грузии. Соответствующее решение правительство Грузии приняло в марте этого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001829_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25159c97ea3c9dd33050dd820ee4aa03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, вузы грузии, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, парламент грузии
грузия, новости, вузы грузии, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, парламент грузии
Возрастной ценз для административного начальства вузов упраздняют в Грузии
Законопроект подготовило министерство образования и науки страны
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Возрастной ценз при избрании и назначении на руководящие должности в государственных высших учебных заведениях Грузии будет упразднен.
В третьем чтении парламент поддержал исключение из закона "О высшем образовании" нормы, согласно которым лица, достигшие 65-летнего возраста, не могут быть избраны или назначены на академическую и административную должность в вузах.
В частности, из закона "О высшем образовании" убраны пункты, согласно которым достижение 65-летнего возраста является основанием для досрочного увольнения.
Законопроект подготовило
министерство образования и науки Грузии. Соответствующее решение правительство Грузии приняло в марте этого года.