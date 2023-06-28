https://sputnik-georgia.ru/20230628/vozrastnoy-tsenz-dlya-administrativnogo-nachalstva-vuzov-uprazdnyayut-v-gruzii--279045215.html

Возрастной ценз для административного начальства вузов упраздняют в Грузии

Возрастной ценз для административного начальства вузов упраздняют в Грузии

Законопроект подготовило министерство образования и науки страны 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T15:37+0400

2023-06-28T15:37+0400

2023-06-28T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Возрастной ценз при избрании и назначении на руководящие должности в государственных высших учебных заведениях Грузии будет упразднен. В третьем чтении парламент поддержал исключение из закона "О высшем образовании" нормы, согласно которым лица, достигшие 65-летнего возраста, не могут быть избраны или назначены на академическую и административную должность в вузах. В частности, из закона "О высшем образовании" убраны пункты, согласно которым достижение 65-летнего возраста является основанием для досрочного увольнения.Законопроект подготовило министерство образования и науки Грузии. Соответствующее решение правительство Грузии приняло в марте этого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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грузия, новости, вузы грузии, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, парламент грузии