https://sputnik-georgia.ru/20230628/zabila-do-smerti-toporom-gruzinku-v-turtsii-sudyat-za-ubiystvo-muzha--279030199.html

Забила до смерти топором: грузинку в Турции судят за убийство мужа

Забила до смерти топором: грузинку в Турции судят за убийство мужа

В деле выявлен еще один подозреваемый – дядя убитого мужчины 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Гражданка Грузии задержана в турецком Эрзуруме по обвинению в убийстве мужа – гражданина Турции.Как передает телекомпания "Рустави 2", убийство произошло две недели назад. Жертва – 47-летний Абдулла Авджи был найден мертвым в своем доме. По первичной информации, его забили до смерти топором.На данный момент идет судебный процесс по этому делу, в ходе которого был выявлен еще один подозреваемый – дядя убитого мужчины. Он уже дал признательные показания и назвал мотив убийства. По его словам, Абдулла применял насилие в отношении жены, а он пытался его остановить. О невиновности женщины заявляют и ее родные в Тбилиси. По словам брата женщины, мужчину убил дядя.Семья убитого мужчины требует строго наказать виновных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, новости, грузия, турция, убийство, преступность в грузии, семейное насилие