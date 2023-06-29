https://sputnik-georgia.ru/20230629/borba-s-narkoprestupnostyu-v-masshtabakh-gruzii-zaderzhany-neskolko-chelovek-279089407.html

Борьба с наркопреступностью: в масштабах Грузии задержаны несколько человек

Борьба с наркопреступностью: в масштабах Грузии задержаны несколько человек

Среди задержанных за наркопреступления есть и несовершеннолетний 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T13:26+0400

2023-06-29T13:26+0400

2023-06-29T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Несколько человек задержаны в ходе спецопераций на окраине Тбилиси в районе Поничала, в Гори (регион Шида Картли) и в Кутаиси (Имерети) в связи с наркопреступлениями, сообщил начальник отдела по борьбе с транзитом наркотиков Центрального управления криминальной полиции Сандро Гулуа. С утра в нескольких районах Грузии проходят спецоперации по задержанию наркореализаторов. По предварительной информации, после обыска квартир в Гори были задержаны два человека. По информации телекомпании "Рустави 2", среди задержанных в Поничала – несовершеннолетний.Дополнительную информацию в связи со спецоперациям Министерство внутренних дел Грузии предоставит позднее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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