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Борьба с наркопреступностью: в масштабах Грузии задержаны несколько человек
Борьба с наркопреступностью: в масштабах Грузии задержаны несколько человек
Среди задержанных за наркопреступления есть и несовершеннолетний 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T13:26+0400
2023-06-29T13:26+0400
2023-06-29T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Несколько человек задержаны в ходе спецопераций на окраине Тбилиси в районе Поничала, в Гори (регион Шида Картли) и в Кутаиси (Имерети) в связи с наркопреступлениями, сообщил начальник отдела по борьбе с транзитом наркотиков Центрального управления криминальной полиции Сандро Гулуа. С утра в нескольких районах Грузии проходят спецоперации по задержанию наркореализаторов. По предварительной информации, после обыска квартир в Гори были задержаны два человека. По информации телекомпании "Рустави 2", среди задержанных в Поничала – несовершеннолетний.Дополнительную информацию в связи со спецоперациям Министерство внутренних дел Грузии предоставит позднее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, гори, тбилиси, кутаиси
грузия, происшествия, новости, гори, тбилиси, кутаиси
Борьба с наркопреступностью: в масштабах Грузии задержаны несколько человек
13:26 29.06.2023 (обновлено: 13:47 29.06.2023)
Среди задержанных за наркопреступления есть и несовершеннолетний
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Несколько человек задержаны в ходе спецопераций на окраине Тбилиси в районе Поничала, в Гори (регион Шида Картли) и в Кутаиси (Имерети) в связи с наркопреступлениями, сообщил начальник отдела по борьбе с транзитом наркотиков Центрального управления криминальной полиции Сандро Гулуа.
С утра в нескольких районах Грузии проходят спецоперации по задержанию наркореализаторов. По предварительной информации, после обыска квартир в Гори были задержаны два человека.
"Полицейские мероприятия проходят в разных локациях страны: в Гори, Кутаиси и Тбилиси. Дело касается фактов незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств. На основании постановления судьи в Поничала на данном этапе арестовано несколько человек", – сказал Гулуа.
По информации телекомпании "Рустави 2", среди задержанных в Поничала – несовершеннолетний.
Дополнительную информацию в связи со спецоперациям Министерство внутренних дел Грузии предоставит позднее.