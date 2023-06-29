https://sputnik-georgia.ru/20230629/borba-s-narkoprestupnostyu-v-tbilisi-i-shida-kartli-prokhodit-spetsoperatsiya-279077541.html
Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси и Шида Картли проходит спецоперация
Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси и Шида Картли проходит спецоперация
Правоохранители уже задержали двух человек после обыска в их домах 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T10:26+0400
2023-06-29T10:26+0400
2023-06-29T11:07+0400
грузия
происшествия
новости
шида картли
тбилиси
наркотики
наркоторговля
наркопреступления в грузии
преступность в грузии
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277690363_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d7acc894dafbb98c52d430274a8887f1.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Правоохранители мобилизованы в Тбилиси и нескольких селах региона Шида Картли – здесь проходит спецоперация, связанная с задержанием предполагаемых наркореализаторов, сообщает телекомпания "Рустави 2". По предварительным данным, правоохранители уже задержали двух человек после обыска в их домах.Спецоперация в Тбилиси проходит в районе Поничала. Дополнительную информацию в связи со спецоперацией в Шида Картли Министерство внутренних дел Грузии предоставит позднее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277690363_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bad59dc349d6e318699f65b5241995c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, шида картли, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, преступность в грузии, спецоперация, спецоперация в тбилиси, полиция
грузия, происшествия, новости, шида картли, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, преступность в грузии, спецоперация, спецоперация в тбилиси, полиция
Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси и Шида Картли проходит спецоперация
10:26 29.06.2023 (обновлено: 11:07 29.06.2023)
Правоохранители уже задержали двух человек после обыска в их домах
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik.
Правоохранители мобилизованы в Тбилиси и нескольких селах региона Шида Картли – здесь проходит спецоперация, связанная с задержанием предполагаемых наркореализаторов, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По предварительным данным, правоохранители уже задержали двух человек после обыска в их домах.
"На основе решения судьи мы провели обыск в квартире одного гражданина и нашли определенное вещество, которое направлено на экспертизу. Также проходят подобные мероприятия в других местах", – заявил директор полицейского департамента Шида Картли Валерий Телия.
Спецоперация в Тбилиси проходит в районе Поничала.
Дополнительную информацию в связи со спецоперацией в Шида Картли Министерство внутренних дел Грузии предоставит позднее.