https://sputnik-georgia.ru/20230629/borba-s-narkoprestupnostyu-v-tbilisi-i-shida-kartli-prokhodit-spetsoperatsiya-279077541.html

Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси и Шида Картли проходит спецоперация

Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси и Шида Картли проходит спецоперация

Правоохранители уже задержали двух человек после обыска в их домах 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Правоохранители мобилизованы в Тбилиси и нескольких селах региона Шида Картли – здесь проходит спецоперация, связанная с задержанием предполагаемых наркореализаторов, сообщает телекомпания "Рустави 2". По предварительным данным, правоохранители уже задержали двух человек после обыска в их домах.Спецоперация в Тбилиси проходит в районе Поничала. Дополнительную информацию в связи со спецоперацией в Шида Картли Министерство внутренних дел Грузии предоставит позднее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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