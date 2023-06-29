https://sputnik-georgia.ru/20230629/den-khidzhry-kakogo-chisla-nastupaet-musulmanskiy-novyy-god-v-2023-279088311.html

День хиджры: какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2023?

День хиджры: какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2023?

Рас-ас-Сана (День хиджры), или Мусульманский Новый год, наступает в первый день священного месяца Мухаррам 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T14:14+0400

2023-06-29T14:14+0400

2023-06-29T14:14+0400

справки

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По мусульманскому календарю, составленному в соответствии с Кораном, в 2023-м наступает Новый 1445 год. Какого числа наступает День хиджры, или Мусульманский Новый год, в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Мусульманский Новый год Даты мусульманских праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря, так как исламский календарь основан на лунном, который короче солнечного на 11-12 дней. Мусульманский Новый год, или День хиджры, наступает в разное время года, потому как месяцы исламского календаря не привязаны к временам года и к сезонным работам. Мусульманский Новый год, или День хиджры, что означает в переводе с арабского переселение, в 2023 году выпадает на 19 июля. В исламе отсчет летоисчисления начался с переселения пророка Мухаммеда и его приверженцев в Ясриб (ныне Медина) из Мекки, которое произошло в 622 году. Встречать мусульманский Новый год как-то по-особому у мусульман не принято. В мечетях в Новый год читают проповедь, посвященную хиджре в Медину из Мекки. Первый день Мусульманского Нового года верующие проводят в молитве. Мусульмане верят, что если в этот день будут усердно молиться и совершать добрые дела, то весь остальной год будет благополучным. Месяц Мухаррам Для правоверных Мухаррам – это месяц покаяния и богослужения, однако первые десять дней Нового года в мусульманском мире считают благодатными для любых хороших начинаний. Поэтому в эти дни проводят свадьбы, начинают строить дома и планируют в целом будущее. В течение всего месяца Мухаррам верующим рекомендуется поститься по четвергам, пятницам и воскресеньям. Во время поста в месяц Мухаррам, как и в священный Рамадан, правоверные отказываются от пищи в светлое время суток, молятся, каются и духовно очищаются, чтобы заслужить от Всевышнего прощение грехов и многократное воздаяние за добрые дела. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки