https://sputnik-georgia.ru/20230629/itogi-zaklyuchitelnogo-tura-molodezhnogo-evro-2023-279096305.html
Итоги заключительного тура молодежного ЕВРО 2023
Итоги заключительного тура молодежного ЕВРО 2023
Результаты второго игрового дня третьего тура Евро U21 по футболу, которые определили всех четвертьфиналистов турнира 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T10:50+0400
2023-06-29T10:50+0400
2023-06-29T15:33+0400
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Группа CАнглия U21 2-0 Германия U21 В Батуми на стадионе Аджарабет Арена состоялся матч сборной Англии U21 и Германии U21. Англия после 2-х туров обеспечила себе 1-е место в группе, немцам нужна была только победа,чтобы расчитывать на выход в плей-офф. На 4-й минуте Джейкоб Рэмзи отдал голевую передачу на своего одноклубника по Астон-Вилле Кэмерона Арчера, англичане повели в счёте 1-0. На 21-й минуте Харви Эллиот удвоил преимущество сборной Англии, 2-0 Второй тайм прошел в обоюдно острой борьбе, но голов зрители больше не увидели. Англия с 9-ю очками выходит в 1/4 Евро U21, немцы покидают турнир. Сборная Англии U21 в 1/4 сыграет со сборной Португалии U21 Израиль U21 1-0 Чехия U21Игра проходила в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия. Чехов устраивала ничья в этой встрече, израильтянам нужна была только победа. В первом тайме результативными действиями игроки не отметились. Исход игры решил один гол, на 82-й минуте сборная Израиля вышла вперед, мяч в сетку отправил Омри Ганделман,принеся свой стране выход в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Сборная Израиля встретится со сборной Грузией в 1/4 финала. Группа D Италия U21 0-1 Норвегия U21 Матч проходил в Румынии на стадионе Клуж-Арена. Первый тайм прошел с преимуществом итальянцев, они нанесли шесть ударов по воротам, норвежцы ответили двумя. Но голов в 1-й половине встречи не случилось. Второй тайм начался с атак итальянцев,но гол забили норвежцы. На 65-й минуте нападающий Салернитаны Эрик Ботхейм поразил сетку ворот, норвежцы повели 0-1. Как не пытались итальянцы отыграться, ничего у них не получилось, сборная Норвегии набрала 3 очка, обе команды не вышли в плей-офф из-за разницы мячей. Швейцария U21 1-4 Франция U21 На стадионе им. Константина Рэдулеску в Румынии проходил заключительный матч группы D. На 16-й минуте французы получили право на 11-метровый удар,который реализовал Амин Гуири. 0-1. Швейцарцы отыгрались на 35-й минуте, Дэн Ндойе отличился. Во втором тайме забивали только французы. На 65-й минуте забил Брэдли Барколя, 1-2. На 76-й минуте после передачи Амина Гуири, мяч в сетку ворот отправил Райан Шерки. На 81-й минуте французы довели счёт до разгромного, Брэдли Барколя ассистирует,Максенс Какере забивает, 1-4. Сборная Франции U21 выходит в плей-офф с 1-го места и встретится со сборной Украины U21. Но самое любопытное,что сборная Швейцарии U21 тоже вышла в 1/4 Евро U21, поскольку по разнице мячей в личных встречах обогнали сборную Италии U21 и сборную Норвегии U21. Швейцарцы сыграют с испанцами в плей-офф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, англия, норвегия, германия, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, англия, норвегия, германия, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Итоги заключительного тура молодежного ЕВРО 2023
10:50 29.06.2023 (обновлено: 15:33 29.06.2023)
Результаты второго игрового дня третьего тура Евро U21 по футболу, которые определили всех четвертьфиналистов турнира
Группа C
Англия U21 2-0 Германия U21
В Батуми на стадионе Аджарабет Арена состоялся матч сборной Англии U21 и Германии U21.
Англия после 2-х туров обеспечила себе 1-е место в группе, немцам нужна была только победа,чтобы расчитывать на выход в плей-офф.
На 4-й минуте Джейкоб Рэмзи отдал голевую передачу на своего одноклубника по Астон-Вилле Кэмерона Арчера, англичане повели в счёте 1-0.
На 21-й минуте Харви Эллиот удвоил преимущество сборной Англии, 2-0
Второй тайм прошел в обоюдно острой борьбе, но голов зрители больше не увидели.
Англия с 9-ю очками выходит в 1/4 Евро U21, немцы покидают турнир.
Сборная Англии U21 в 1/4 сыграет со сборной Португалии U21
Израиль U21 1-0 Чехия U21
Игра проходила в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия.
Чехов устраивала ничья в этой встрече, израильтянам нужна была только победа.
В первом тайме результативными действиями игроки не отметились.
Исход игры решил один гол, на 82-й минуте сборная Израиля вышла вперед, мяч в сетку отправил Омри Ганделман,принеся свой стране выход в плей-офф молодежного чемпионата Европы.
Сборная Израиля встретится со сборной Грузией в 1/4 финала.
Положение команд в группе C после третьего тура
Место
Игры
Мячи
Очки
1
Франция
3
7:2
9
2
Швейцария
3
5:8
3
3
Италия
3
4:5
3
4
Норвегия
3
2:3
3
Группа D
Италия U21 0-1 Норвегия U21
Матч проходил в Румынии на стадионе Клуж-Арена.
Первый тайм прошел с преимуществом итальянцев, они нанесли шесть ударов по воротам, норвежцы ответили двумя. Но голов в 1-й половине встречи не случилось.
Второй тайм начался с атак итальянцев,но гол забили норвежцы.
На 65-й минуте нападающий Салернитаны Эрик Ботхейм поразил сетку ворот, норвежцы повели 0-1.
Как не пытались итальянцы отыграться, ничего у них не получилось, сборная Норвегии набрала 3 очка, обе команды не вышли в плей-офф из-за разницы мячей.
Швейцария U21 1-4 Франция U21
На стадионе им. Константина Рэдулеску в Румынии проходил заключительный матч группы D.
На 16-й минуте французы получили право на 11-метровый удар,который реализовал Амин Гуири. 0-1.
Швейцарцы отыгрались на 35-й минуте, Дэн Ндойе отличился.
Во втором тайме забивали только французы.
На 65-й минуте забил Брэдли Барколя, 1-2.
На 76-й минуте после передачи Амина Гуири, мяч в сетку ворот отправил Райан Шерки.
На 81-й минуте французы довели счёт до разгромного, Брэдли Барколя ассистирует,Максенс Какере забивает, 1-4.
Сборная Франции U21 выходит в плей-офф с 1-го места и встретится со сборной Украины U21.
Но самое любопытное,что сборная Швейцарии U21 тоже вышла в 1/4 Евро U21, поскольку по разнице мячей в личных встречах обогнали сборную Италии U21 и сборную Норвегии U21.
Швейцарцы сыграют с испанцами в плей-офф.
Положение команд в группе D после третьего тура
Место
Игры
Мячи
Очки
1
Франция
3
7:2
9
2
Швейцария
3
5:8
3
3
Италия
3
4:5
3
4
Норвегия
3
2:3
3