https://sputnik-georgia.ru/20230629/kak-idet-razvitie-kurorta-abastumani-279109134.html

Как идет развитие курорта Абастумани?

Как идет развитие курорта Абастумани?

Через два года курорт будет полностью обновлен в соответствии с современными стандартами и с учетом высоких экологических требований 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T23:56+0400

2023-06-29T23:56+0400

2023-06-30T00:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Реконструкция горноклиматического курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) находится в интенсивной фазе, большая часть строительных работ завершена, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Давиташвили вместе с главой Мининфраструктуры Ираклием Карселадзе на месте ознакомился с текущими и завершенными инфраструктурными работами в Абастумани. По словам министра, через два года курорт будет полностью обновлен в соответствии с современными стандартами и с учетом высоких экологических требований и готов принять как местных, так и иностранных туристов. В рамках визита министры посетили строящиеся в Абастумани гостиницы высокого класса "Румс", "Хилтон" и "Параграф", а также ознакомились с инфраструктурными проектами, в том числе, со строительными работами автостоянки, рассчитанной на 770 автомобилей и оснащенной зарядниками для электромобилей. Кроме того, главы ведомств в рамках второго этапа градостроительной реконструкции Абастумани ознакомились с работами по восстановлению зеленых и голубых коридоров поселка, включающих устройство пешеходных и велосипедных дорожек, зон отдыха, восстановление центральной дороги и других объектов. В рамках плана развития Абастумани Мининфраструктуры уже завершило полное восстановление около 20 исторических домов 19-20 веков на центральной улице Абастумани, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, и канатной дороги, построенной в 1982 году. Также разработан генеральный план развития курорта. Для развития уникального по воздуху и ландшафту курорта за счет государственного финансирования продолжается полный ремонт дороги Багдати-Абастумани и строительство объездной дороги Абастумани. История курорта Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря. Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких. Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн. Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Рядом с Абастумани расположена одна из интереснейших достопримечательностей региона – Абастуманская астрофизическая обсерватория. Она была основана еще в 1932 году и функционирует до сих пор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

абастумани

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новости, грузия, туризм, экономика, леван давиташвили, ираклий карселадзе, абастумани