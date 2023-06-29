Как идет развитие курорта Абастумани?
23:56 29.06.2023 (обновлено: 00:02 30.06.2023)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaРеконструкция горноклиматического курорта Абастумани
Через два года курорт будет полностью обновлен в соответствии с современными стандартами и с учетом высоких экологических требований
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Реконструкция горноклиматического курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) находится в интенсивной фазе, большая часть строительных работ завершена, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Давиташвили вместе с главой Мининфраструктуры Ираклием Карселадзе на месте ознакомился с текущими и завершенными инфраструктурными работами в Абастумани.
"В ближайшее время начнутся отделочные работы. Так, основная инфраструктура и гостиницы будут сданы в эксплуатацию в конце следующего года, а к сезону 2025 года курорт будет целиком готов", – сказал Давиташвили журналистам.
По словам министра, через два года курорт будет полностью обновлен в соответствии с современными стандартами и с учетом высоких экологических требований и готов принять как местных, так и иностранных туристов.
В рамках визита министры посетили строящиеся в Абастумани гостиницы высокого класса "Румс", "Хилтон" и "Параграф", а также ознакомились с инфраструктурными проектами, в том числе, со строительными работами автостоянки, рассчитанной на 770 автомобилей и оснащенной зарядниками для электромобилей.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaРеконструкция горноклиматического курорта Абастумани
Реконструкция горноклиматического курорта Абастумани
Кроме того, главы ведомств в рамках второго этапа градостроительной реконструкции Абастумани ознакомились с работами по восстановлению зеленых и голубых коридоров поселка, включающих устройство пешеходных и велосипедных дорожек, зон отдыха, восстановление центральной дороги и других объектов.
В рамках плана развития Абастумани Мининфраструктуры уже завершило полное восстановление около 20 исторических домов 19-20 веков на центральной улице Абастумани, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, и канатной дороги, построенной в 1982 году. Также разработан генеральный план развития курорта.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaРеконструкция горноклиматического курорта Абастумани
Реконструкция горноклиматического курорта Абастумани
Для развития уникального по воздуху и ландшафту курорта за счет государственного финансирования продолжается полный ремонт дороги Багдати-Абастумани и строительство объездной дороги Абастумани.
История курорта
Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря.
Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaРеконструкция горноклиматического курорта Абастумани
Реконструкция горноклиматического курорта Абастумани
Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.
Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Рядом с Абастумани расположена одна из интереснейших достопримечательностей региона – Абастуманская астрофизическая обсерватория. Она была основана еще в 1932 году и функционирует до сих пор.