https://sputnik-georgia.ru/20230629/mariya-zakharova-o-vneshney-politike-rossii-i-aktualnoy-povestke-dnya-279086559.html

Мария Захарова о внешней политике России и актуальной повестке дня

Мария Захарова о внешней политике России и актуальной повестке дня

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 29.06.2023, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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