https://sputnik-georgia.ru/20230629/mariya-zakharova-o-vneshney-politike-rossii-i-aktualnoy-povestke-dnya-279086559.html
Мария Захарова о внешней политике России и актуальной повестке дня
Мария Захарова о внешней политике России и актуальной повестке дня
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T12:42+0400
2023-06-29T12:42+0400
2023-06-29T13:03+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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видео, мультимедиа, россия, мария захарова, мид рф, видео
видео, мультимедиа, россия, мария захарова, мид рф, видео
Мария Захарова о внешней политике России и актуальной повестке дня
12:42 29.06.2023 (обновлено: 13:03 29.06.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.