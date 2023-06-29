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Многомиллионная афера: иностранца в Грузии осудили за мошенничество
Многомиллионная афера: иностранца в Грузии осудили за мошенничество
Решением суда все движимое и недвижимое имущество осужденного было конфисковано в пользу государства 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T12:53+0400
2023-06-29T12:53+0400
2023-06-29T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал иностранца виновным в фактах легализации незаконных доходов в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении, сообщает пресс-служба прокуратуры. Доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, подтвердилось, что осужденный за финансовые преступления гражданин иностранного государства незаконным путем поэтапно ввез в Грузию незаконные и необоснованные денежные средства в особо крупном размер. Сумму он разместил через связанных с ним граждан на счета, открытые в грузинских банках. На часть суммы обвиняемый купил дорогую недвижимость в Грузии. В целях законного представления имущества, полученного преступным путем, обвиняемый представил в следственный орган ложные документы о полученных им доходах. На стадии расследования прокуратура наложила арест на суммы, размещенные на банковских счетах обвиняемого – 1 532 500 долларов США и 107 550 лари. Также была арестована купленная им дорогая недвижимость, в том числе загородный дом в Цхнети и две квартиры в Тбилиси. Кроме того, в рамках расследования правоохранители изъяли криптовалюту, принадлежащую обвиняемому и размещенную на криптовалютной торговой площадке "BINANCE". Согласно тому же приговору, безвозмездно в пользу государства были конфискованы недвижимость обвиняемого на общую сумму в 7 миллионов лари, наличные деньги и криптовалюта. Кроме того, конфискованы загородный дом в Цкнети, две жилые квартиры в Тбилиси, 1 532 500 долларов США, размещенных на банковских счетах, и 107 550 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, цкнети, сша, тбилисский городской суд
происшествия, грузия, новости, тбилиси, цкнети, сша, тбилисский городской суд
Многомиллионная афера: иностранца в Грузии осудили за мошенничество
12:53 29.06.2023 (обновлено: 13:06 29.06.2023)
Решением суда все движимое и недвижимое имущество осужденного было конфисковано в пользу государства
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал иностранца виновным в фактах легализации незаконных доходов в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, подтвердилось, что осужденный за финансовые преступления гражданин иностранного государства незаконным путем поэтапно ввез в Грузию незаконные и необоснованные денежные средства в особо крупном размер. Сумму он разместил через связанных с ним граждан на счета, открытые в грузинских банках.
На часть суммы обвиняемый купил дорогую недвижимость в Грузии. В целях законного представления имущества, полученного преступным путем, обвиняемый представил в следственный орган ложные документы о полученных им доходах.
На стадии расследования прокуратура наложила арест на суммы, размещенные на банковских счетах обвиняемого – 1 532 500 долларов США и 107 550 лари. Также была арестована купленная им дорогая недвижимость, в том числе загородный дом в Цхнети и две квартиры в Тбилиси.
Кроме того, в рамках расследования правоохранители изъяли криптовалюту, принадлежащую обвиняемому и размещенную на криптовалютной торговой площадке "BINANCE".
Согласно тому же приговору, безвозмездно в пользу государства были конфискованы недвижимость обвиняемого на общую сумму в 7 миллионов лари, наличные деньги и криптовалюта. Кроме того, конфискованы загородный дом в Цкнети, две жилые квартиры в Тбилиси, 1 532 500 долларов США, размещенных на банковских счетах, и 107 550 лари.