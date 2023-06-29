https://sputnik-georgia.ru/20230629/naznacheny-dopolnitelnye-poezda-po-marshrutu-tbilisi-batumi-tbilisi-279102849.html

Назначены дополнительные поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Назначены дополнительные поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Из столицы Грузии дополнительный поезд будет отправляться в 06:30 и прибывать в Батуми в 11:42 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T19:01+0400

2023-06-29T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщили в пресс-службе компании. Дополнительные рейсы назначены с 1 июля до 31 июля включительно. Из столицы Грузии дополнительный поезд будет отправляться в 06:30 и прибывать в Батуми в 11:42. Из Батуми поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Тбилиси в 19:42. Приобрести билеты на поезд можно с помощью специального сайта www.ticket.railway.ge, аппаратов быстрого зачисления, в кассах ж/д вокзалов, а также через компании-партнеры ГЖД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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