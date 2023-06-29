https://sputnik-georgia.ru/20230629/ostanovleno-zheleznodorozhnoe-dvizhenie-na-zapade-gruzii-279107949.html

Остановлено железнодорожное движение на западе Грузии

Остановлено железнодорожное движение на западе Грузии

На данном этапе невозможно сделать точный прогноз относительно времени восстановления движения 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T23:29+0400

2023-06-29T23:29+0400

2023-06-29T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Поезда, следующие в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, были остановлены из-за сильного дождя на западе Грузии, говорится в заявлении на сайте АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). По информации ГЖД, вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву. ГЖД максимально мобилизовала рабочих, ведутся работы по очистке/восстановлению. На данном этапе невозможно сделать точный прогноз относительно времени восстановления движения. В компании обещали обновить информацию в короткие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога, гжд