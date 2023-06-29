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Остановлено железнодорожное движение на западе Грузии
Остановлено железнодорожное движение на западе Грузии
На данном этапе невозможно сделать точный прогноз относительно времени восстановления движения 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T23:29+0400
2023-06-29T23:29+0400
2023-06-29T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Поезда, следующие в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, были остановлены из-за сильного дождя на западе Грузии, говорится в заявлении на сайте АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). По информации ГЖД, вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву. ГЖД максимально мобилизовала рабочих, ведутся работы по очистке/восстановлению. На данном этапе невозможно сделать точный прогноз относительно времени восстановления движения. В компании обещали обновить информацию в короткие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога, гжд
Остановлено железнодорожное движение на западе Грузии
23:29 29.06.2023 (обновлено: 23:43 29.06.2023)
На данном этапе невозможно сделать точный прогноз относительно времени восстановления движения
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Поезда, следующие в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, были остановлены из-за сильного дождя на западе Грузии, говорится в заявлении на сайте АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
По информации ГЖД, вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву.
"Движение остановлено в обоих направлениях. В частности, остановлены поезда, следующие в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси", – говорится в заявлении.
ГЖД максимально мобилизовала рабочих, ведутся работы по очистке/восстановлению.
На данном этапе невозможно сделать точный прогноз относительно времени восстановления движения. В компании обещали обновить информацию в короткие сроки.