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Побережье Черного моря Грузии преображают для отдыхающих

Побережье Черного моря Грузии преображают для отдыхающих

Туристический летний сезон официально открылся в Аджарии 3 июня 29.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Интенсивные работы по очистке Черноморского побережья Аджарии и курортного города Батуми идут полным ходом, сообщили в пресс-службе мэрии. На Батумском бульваре обновлена инфраструктура: проведены тропинки, ведущие через пляж к морю, установлены новые душевые и питьевые фонтанчики. Ведутся работы по озеленению. Ранее была обновлена детская площадка на центральном бульваре.В Батуми продолжается укрепление аварийных домов, мостов, ремонт спортивных площадок, тротуаров и мостовых. Обновляются скамейки, очищаются фонтаны, приводят в порядок цветы-однолетники в скверах и парках. Старые мусорные контейнеры заменены новыми, параллельно идет их дезинфекция и очистка. Специальную технику для очистки территории местным властям передала "Компания управления твердыми отходами" министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В Аджарии туристический летний сезон, который официально открылся 3 июня, в самом разгаре.По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что регион посетят более четырех миллионов визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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