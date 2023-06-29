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Побережье Черного моря Грузии преображают для отдыхающих
Побережье Черного моря Грузии преображают для отдыхающих
Туристический летний сезон официально открылся в Аджарии 3 июня 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T13:13+0400
2023-06-29T13:13+0400
2023-06-29T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Интенсивные работы по очистке Черноморского побережья Аджарии и курортного города Батуми идут полным ходом, сообщили в пресс-службе мэрии. На Батумском бульваре обновлена инфраструктура: проведены тропинки, ведущие через пляж к морю, установлены новые душевые и питьевые фонтанчики. Ведутся работы по озеленению. Ранее была обновлена детская площадка на центральном бульваре.В Батуми продолжается укрепление аварийных домов, мостов, ремонт спортивных площадок, тротуаров и мостовых. Обновляются скамейки, очищаются фонтаны, приводят в порядок цветы-однолетники в скверах и парках. Старые мусорные контейнеры заменены новыми, параллельно идет их дезинфекция и очистка. Специальную технику для очистки территории местным властям передала "Компания управления твердыми отходами" министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В Аджарии туристический летний сезон, который официально открылся 3 июня, в самом разгаре.По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что регион посетят более четырех миллионов визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, батуми, черное море, аджария, мэрия батуми
грузия, новости, туризм, батуми, черное море, аджария, мэрия батуми
Побережье Черного моря Грузии преображают для отдыхающих
Туристический летний сезон официально открылся в Аджарии 3 июня
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Интенсивные работы по очистке Черноморского побережья Аджарии и курортного города Батуми идут полным ходом, сообщили в пресс-службе мэрии.
На Батумском бульваре обновлена инфраструктура: проведены тропинки, ведущие через пляж к морю, установлены новые душевые и питьевые фонтанчики. Ведутся работы по озеленению. Ранее была обновлена детская площадка на центральном бульваре.
В Батуми продолжается укрепление аварийных домов, мостов, ремонт спортивных площадок, тротуаров и мостовых. Обновляются скамейки, очищаются фонтаны, приводят в порядок цветы-однолетники в скверах и парках.
Старые мусорные контейнеры заменены новыми, параллельно идет их дезинфекция и очистка.
Специальную технику для очистки территории местным властям передала "Компания управления твердыми отходами" министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В Аджарии туристический летний сезон, который официально открылся 3 июня, в самом разгаре.
По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что регион посетят более четырех миллионов визитеров.