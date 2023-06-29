https://sputnik-georgia.ru/20230629/putin-posetil-vystavku-pered-forumom-silnye-idei-dlya-novogo-vremeni-279090811.html
Путин посетил выставку перед форумом "Сильные идеи для нового времени"
Путин посетил выставку перед форумом "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин перед началом форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" посетил... 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T13:55+0400
2023-06-29T13:55+0400
2023-06-29T14:23+0400
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Форум проходит в Москве в Доме культуры "ГЭС-2" в здании бывшей городской электростанции. Цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.На заседании главе Российского государства будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов.Кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Число участников специальной платформы превысило 311 тыс. человек. Эксперты уже определили топ-1000 и топ-200 идей форума. Сейчас бюро экспертного совета АСИ утверждает топ-100 инициатив.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Путин посетил выставку перед форумом "Сильные идеи для нового времени"
13:55 29.06.2023 (обновлено: 14:23 29.06.2023)
Президент России Владимир Путин перед началом форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" посетил выставку. Смотрите в видео кадры с мероприятия
Форум проходит в Москве в Доме культуры "ГЭС-2" в здании бывшей городской электростанции. Цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.
На заседании главе Российского государства будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов.
Кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Число участников специальной платформы превысило 311 тыс. человек. Эксперты уже определили топ-1000 и топ-200 идей форума. Сейчас бюро экспертного совета АСИ утверждает топ-100 инициатив.