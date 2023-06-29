https://sputnik-georgia.ru/20230629/putin-uchastvuet-v-forume-asi-silnye-idei-dlya-novogo-vremeni-279089734.html
Путин участвует в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Путин участвует в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для... 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T14:00+0400
2023-06-29T14:00+0400
2023-06-29T14:27+0400
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владимир путин
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Мероприятие проходит в Москве в Доме культуры "ГЭС-2" в здании бывшей городской электростанции. Цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.Как поясняли в пресс-службе Кремля, на заседании главе государства будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов. Идеи, разделенные на три блока (технологии, социальное партнерство, предпринимательство), представят гендиректор АСИ Светлана Чупшева, руководитель направления "Молодые профессионалы", специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.Кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Число участников специальной платформы превысило 311 тыс. человек. Эксперты уже определили топ-1000 и топ-200 идей форума. Сейчас бюро экспертного совета АСИ утверждает топ-100 инициатив.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин участвует в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"
14:00 29.06.2023 (обновлено: 14:27 29.06.2023)
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени"
Мероприятие проходит в Москве в Доме культуры "ГЭС-2" в здании бывшей городской электростанции. Цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.
Как поясняли в пресс-службе Кремля, на заседании главе государства будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов. Идеи, разделенные на три блока (технологии, социальное партнерство, предпринимательство), представят гендиректор АСИ Светлана Чупшева, руководитель направления "Молодые профессионалы", специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.
Кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Число участников специальной платформы превысило 311 тыс. человек. Эксперты уже определили топ-1000 и топ-200 идей форума. Сейчас бюро экспертного совета АСИ утверждает топ-100 инициатив.