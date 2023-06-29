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Увеличена частота ж/д рейсов из Армении в Грузию
Увеличена частота ж/д рейсов из Армении в Грузию
В летний сезон поезд из Армении в Грузию следует по маршруту Ереван-Батуми 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T08:00+0400
2023-06-29T08:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Пассажирские поезда из Армении в Грузию курсируют через день, а не два раза в неделю, как было раньше, сообщил генеральный директор компании "Южно-кавказская железная дорога" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.Составы компании ЮКЖД в 2022 году перевезли более полумиллиона пассажиров: из них 58 тысяч приходится на международные перевозки и 450 тысяч – по территории Армении.На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на поезде, следующем в курортный город Батуми (АР Аджария). По сравнению с прошлым годом, стоимость поездок осталась неизменной.За первые 5 месяцев 2023 года рост числа пассажиров на ЮКЖД по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 9%, или 193,5 тысячи пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, армения, юкжд
грузия, новости, экономика, армения, юкжд
Увеличена частота ж/д рейсов из Армении в Грузию
08:00 29.06.2023 (обновлено: 08:07 29.06.2023)
В летний сезон поезд из Армении в Грузию следует по маршруту Ереван-Батуми
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik
. Пассажирские поезда из Армении в Грузию курсируют через день, а не два раза в неделю, как было раньше, сообщил генеральный директор компании "Южно-кавказская железная дорога" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения
.
"В текущем году у нас есть нововведение: мы договорились с партнерами, с грузинской стороной, что пассажирский поезд будет курсировать через день, это больше, чем в прошлом году, когда он курсировал два раза в неделю. Уже сейчас мы получаем достаточно большой отклик от наших пассажиров. Количество перевозимых пассажиров выше, чем в прошлом году", – сказал Мельников.
Составы компании ЮКЖД в 2022 году перевезли более полумиллиона пассажиров: из них 58 тысяч приходится на международные перевозки и 450 тысяч – по территории Армении.
"Летние пассажирские перевозки начались, и неплохо. Только сегодня международный поезд из Армении в Грузию перевез уже более 200 пассажиров", – сказал он.
На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на поезде, следующем в курортный город Батуми (АР Аджария). По сравнению с прошлым годом, стоимость поездок осталась неизменной.
За первые 5 месяцев 2023 года рост числа пассажиров на ЮКЖД по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 9%, или 193,5 тысячи пассажиров.