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Увеличена частота ж/д рейсов из Армении в Грузию

Увеличена частота ж/д рейсов из Армении в Грузию

В летний сезон поезд из Армении в Грузию следует по маршруту Ереван-Батуми 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Пассажирские поезда из Армении в Грузию курсируют через день, а не два раза в неделю, как было раньше, сообщил генеральный директор компании "Южно-кавказская железная дорога" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.Составы компании ЮКЖД в 2022 году перевезли более полумиллиона пассажиров: из них 58 тысяч приходится на международные перевозки и 450 тысяч – по территории Армении.На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на поезде, следующем в курортный город Батуми (АР Аджария). По сравнению с прошлым годом, стоимость поездок осталась неизменной.За первые 5 месяцев 2023 года рост числа пассажиров на ЮКЖД по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 9%, или 193,5 тысячи пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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