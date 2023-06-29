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В Тбилиси нашли пропавшего накануне 10-летнего мальчика
В Тбилиси нашли пропавшего накануне 10-летнего мальчика
Мальчик поссорился с братом и ушел из дома, рассказала мать 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T11:29+0400
2023-06-29T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция нашла 10-летнего мальчика, который пропал в Тбилиси накануне вечером, сообщает телекомпания "Имеди". Мальчик вышел из дома на улице Эристави в Тбилиси накануне вечером и несколько часов не возвращался. Родители обратились в полицию, правоохранители нашли мальчика в парке Киквидзе поздно ночью. Его жизни и здоровью опасность не угрожает. Мать ребенка рассказала, что у мальчика произошел конфликт с братом, после чего он убежал из дома. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
В Тбилиси нашли пропавшего накануне 10-летнего мальчика
11:29 29.06.2023 (обновлено: 11:55 29.06.2023)
Мальчик поссорился с братом и ушел из дома, рассказала мать
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция нашла 10-летнего мальчика, который пропал в Тбилиси накануне вечером, сообщает телекомпания "Имеди".
Мальчик вышел из дома на улице Эристави в Тбилиси накануне вечером и несколько часов не возвращался. Родители обратились в полицию, правоохранители нашли мальчика в парке Киквидзе поздно ночью. Его жизни и здоровью опасность не угрожает.
Мать ребенка рассказала, что у мальчика произошел конфликт с братом, после чего он убежал из дома.