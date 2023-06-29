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Винный фестиваль пройдет в высокогорном регионе Грузии
Винный фестиваль пройдет в высокогорном регионе Грузии
В программе фестиваля дегустация вин из местных погребов и концерт 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T10:05+0400
2023-06-29T10:05+0400
2023-06-29T10:05+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Фестиваль вина региона Рача-Лечхуми пройдет в городе Цагери (регион Лечхуми) 22 июля, сообщают организаторы мероприятия.Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени. Организатор – "Хаб грузинского вина и кулинарии". Посещение фестиваля свободное. Гости смогут продегустировать вина из местных погребов. Винный фестиваль Рача-Лечхуми проводится в Грузии во второй раз. В прошлом году мероприятие провели в городе Амбролаури. Фестиваль завершится концертом музыкальной группы ANIK. Мероприятие осуществляется при поддержке Национального агентства вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, амбролаури, национальное агентство вина, грузинское вино
грузия, новости, общество, амбролаури, национальное агентство вина, грузинское вино
Винный фестиваль пройдет в высокогорном регионе Грузии
В программе фестиваля дегустация вин из местных погребов и концерт
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Фестиваль вина региона Рача-Лечхуми пройдет в городе Цагери (регион Лечхуми) 22 июля, сообщают организаторы мероприятия.
Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени. Организатор – "Хаб грузинского вина и кулинарии".
Посещение фестиваля свободное. Гости смогут продегустировать вина из местных погребов.
Винный фестиваль Рача-Лечхуми проводится в Грузии во второй раз. В прошлом году мероприятие провели в городе Амбролаури.
Фестиваль завершится концертом музыкальной группы ANIK.
Мероприятие осуществляется при поддержке Национального агентства вина.