https://sputnik-georgia.ru/20230629/vinnyy-festival-proydet-v-vysokogornom-regione-gruzii-279071791.html

Винный фестиваль пройдет в высокогорном регионе Грузии

Винный фестиваль пройдет в высокогорном регионе Грузии

В программе фестиваля дегустация вин из местных погребов и концерт 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T10:05+0400

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грузия

новости

общество

амбролаури

национальное агентство вина

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Фестиваль вина региона Рача-Лечхуми пройдет в городе Цагери (регион Лечхуми) 22 июля, сообщают организаторы мероприятия.Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени. Организатор – "Хаб грузинского вина и кулинарии". Посещение фестиваля свободное. Гости смогут продегустировать вина из местных погребов. Винный фестиваль Рача-Лечхуми проводится в Грузии во второй раз. В прошлом году мероприятие провели в городе Амбролаури. Фестиваль завершится концертом музыкальной группы ANIK. Мероприятие осуществляется при поддержке Национального агентства вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

амбролаури

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грузия, новости, общество, амбролаури, национальное агентство вина, грузинское вино