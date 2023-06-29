https://sputnik-georgia.ru/20230629/vratar-sbornoy-gruzii-vernulsya-v-rodnoy-klub-279104703.html

Вратарь сборной Грузии вернулся в родной клуб

Вратарь сборной Грузии вернулся в родной клуб

Последние четыре года Лория играл за кипрский "Анортосис", являлся капитаном команды 29.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Лория возвращается в тбилисское "Динамо" спустя девять лет, написал футболист в Сети. Последние четыре года Лория играл за кипрский "Анортосис". Стороны договорились прекратить сотрудничество на приемлемых условиях, чему способствовала договоренность между футболистом и тбилисским "Динамо". Грузинский вратарь был капитаном "Анортосиса" и подписал контракт с клубом до 2024 года, но руководство кипрской команды начало кадровые перестановки и компромиссным решением распрощалось с Георгием Лория. Георгий Лория: в футболе возможно все >>Голкипер, которому в начале года исполнилось 37 лет, покинул "Динамо" летом 2014 года и продолжил карьеру в греческом "ОФИ". Всего за карьеру Лория провел 388 матчей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий лория, футбол, фк "динамо" тбилиси