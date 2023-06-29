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Вратарь сборной Грузии вернулся в родной клуб
Вратарь сборной Грузии вернулся в родной клуб
Последние четыре года Лория играл за кипрский "Анортосис", являлся капитаном команды 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T20:59+0400
2023-06-29T20:59+0400
2023-06-29T22:34+0400
спорт
грузия
новости
георгий лория
футбол
фк "динамо" тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Лория возвращается в тбилисское "Динамо" спустя девять лет, написал футболист в Сети. Последние четыре года Лория играл за кипрский "Анортосис". Стороны договорились прекратить сотрудничество на приемлемых условиях, чему способствовала договоренность между футболистом и тбилисским "Динамо". Грузинский вратарь был капитаном "Анортосиса" и подписал контракт с клубом до 2024 года, но руководство кипрской команды начало кадровые перестановки и компромиссным решением распрощалось с Георгием Лория. Георгий Лория: в футболе возможно все >>Голкипер, которому в начале года исполнилось 37 лет, покинул "Динамо" летом 2014 года и продолжил карьеру в греческом "ОФИ". Всего за карьеру Лория провел 388 матчей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий лория, футбол, фк "динамо" тбилиси
спорт, грузия, новости, георгий лория, футбол, фк "динамо" тбилиси
Вратарь сборной Грузии вернулся в родной клуб
20:59 29.06.2023 (обновлено: 22:34 29.06.2023)
Последние четыре года Лория играл за кипрский "Анортосис", являлся капитаном команды
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Лория возвращается в тбилисское "Динамо" спустя девять лет, написал футболист в Сети.
Последние четыре года Лория играл за кипрский "Анортосис". Стороны договорились прекратить сотрудничество на приемлемых условиях, чему способствовала договоренность между футболистом и тбилисским "Динамо".
Грузинский вратарь был капитаном "Анортосиса" и подписал контракт с клубом до 2024 года, но руководство кипрской команды начало кадровые перестановки и компромиссным решением распрощалось с Георгием Лория.
Голкипер, которому в начале года исполнилось 37 лет, покинул "Динамо" летом 2014 года и продолжил карьеру в греческом "ОФИ".
Всего за карьеру Лория провел 388 матчей.