https://sputnik-georgia.ru/20230630/bednost-sredi-naseleniya-gruzii-sokratilas-pochti-vdvoe-s-2012-goda---premer-279126030.html

Бедность среди населения Грузии сократилась почти вдвое с 2012 года – премьер

Бедность среди населения Грузии сократилась почти вдвое с 2012 года – премьер

В этом году уровень бедности в Грузии достиг исторического минимума, отметил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T13:29+0400

2023-06-30T13:29+0400

2023-06-30T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте, выступая с годовым отчетом. Уровень абсолютной бедности в Грузии означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию. С 2021 года показатель снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч. Гарибашвили отметил, что наряду с высоким ростом экономической активности в стране увеличилась инклюзивность, снизился уровень безработицы. В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. По его словам, сокращение безработицы происходит в первую очередь за счет роста рабочих мест в частном секторе, за счет той среды, которую создало правительство. Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих. Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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