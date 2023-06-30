https://sputnik-georgia.ru/20230630/bednost-sredi-naseleniya-gruzii-sokratilas-pochti-vdvoe-s-2012-goda---premer-279126030.html
Бедность среди населения Грузии сократилась почти вдвое с 2012 года – премьер
Бедность среди населения Грузии сократилась почти вдвое с 2012 года – премьер
В этом году уровень бедности в Грузии достиг исторического минимума, отметил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T13:29+0400
2023-06-30T13:29+0400
2023-06-30T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте, выступая с годовым отчетом. Уровень абсолютной бедности в Грузии означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию. С 2021 года показатель снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч. Гарибашвили отметил, что наряду с высоким ростом экономической активности в стране увеличилась инклюзивность, снизился уровень безработицы. В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. По его словам, сокращение безработицы происходит в первую очередь за счет роста рабочих мест в частном секторе, за счет той среды, которую создало правительство. Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих. Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, экономика
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, экономика
Бедность среди населения Грузии сократилась почти вдвое с 2012 года – премьер
13:29 30.06.2023 (обновлено: 13:37 30.06.2023)
В этом году уровень бедности в Грузии достиг исторического минимума, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте, выступая с годовым отчетом.
Уровень абсолютной бедности в Грузии означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию. С 2021 года показатель снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны.
"В 2012 году уровень бедности составлял 30%, 30% был уровень бедности при предыдущем правительстве. В этом году бедность достигла исторического минимума – 15,6%. Это означает, что за последние десять лет уровень бедности сократился почти вдвое", – сказал Гарибашвили.
По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч.
Гарибашвили отметил, что наряду с высоким ростом экономической активности в стране увеличилась инклюзивность, снизился уровень безработицы.
"Уровень безработицы, уважаемые депутаты, значительно снизился по сравнению с прошлым годом и достиг исторического минимума – 17,3%. Здесь напомню, что в 2012 году, когда мы пришли к власти, уровень безработицы составлял почти 27%", – сказал Гарибашвили.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
"В первом квартале текущего года численность занятых значительно увеличилась на 70 тысяч и составила 1 271 000 человек", – заявил премьер.
По его словам, сокращение безработицы происходит в первую очередь за счет роста рабочих мест в частном секторе, за счет той среды, которую создало правительство.
Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих.
Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.