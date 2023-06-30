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День Ашура 2023: какого числа один из самых важных дней в исламе
День Ашура 2023: какого числа один из самых важных дней в исламе
День Ашура (Шахсей-вахсей) – один из самых важных дней мусульманского календаря, который отмечают 10 числа священного месяца Мухаррам 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T22:13+0400
2023-06-30T22:13+0400
2023-06-30T22:13+0400
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Согласно Корану, на День Ашура приходится сотворение небес и первого человека на земле – Судный день, или конец света, наступит также в этот день. Какого числа отмечают День Ашура, один из самых важных дней в исламе в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа отмечают День Ашура? День Ашура по грегорианскому календарю в 2023 году наступит 28 июля. Название "Ашура" произошло от арабского слова "ашара" и означает "десять". В истории Дня Ашура много важных событий. Всевышний, сотворивший на 10-й день священного месяца Мухаррам небеса и создавший Адама – первого человека и пророка, принял в этот день и его покаяние. В День Ашура поминают также пророков и посланников. Именно на 10-й день священного месяца Мухаррам, Аллах повелел Ибрахиму (Аврааму) принести своего сына Исмаиля в жертву и вознес пророка Ису (Иисуса) на небеса. День Ашура имеет историческое значение и для общины пророка Мухаммеда. На четвертом году переселения, 10 числа месяца Мухаррам, готовились к сражению, названому Зат Ар-рика, но враг, бросив семьи и имущество, сбежал с поля боя. Для суннитов и шиитов история Дня Ашура была единой до октября 680 года – историческое событие, которое произошло в это время, изменило их отношение к этому священному дню. В ходе междоусобицы убили внука пророка Мухаммеда и сына святого для шиитов Али — имам Хусейна. С тех пор День Ашура для шиитов – день памяти и скорби по одному из самых важных религиозных деятелей в истории ислама. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
День Ашура 2023: какого числа один из самых важных дней в исламе
День Ашура (Шахсей-вахсей) – один из самых важных дней мусульманского календаря, который отмечают 10 числа священного месяца Мухаррам
Согласно Корану, на День Ашура приходится сотворение небес и первого человека на земле – Судный день, или конец света, наступит также в этот день.
Какого числа отмечают День Ашура, один из самых важных дней в исламе в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия.
Какого числа отмечают День Ашура?
День Ашура по грегорианскому календарю в 2023 году наступит 28 июля.
Название "Ашура" произошло от арабского слова "ашара" и означает "десять".
В истории Дня Ашура много важных событий. Всевышний, сотворивший на 10-й день священного месяца Мухаррам небеса и создавший Адама – первого человека и пророка, принял в этот день и его покаяние.
В День Ашура поминают также пророков и посланников. Именно на 10-й день священного месяца Мухаррам, Аллах повелел Ибрахиму (Аврааму) принести своего сына Исмаиля в жертву и вознес пророка Ису (Иисуса) на небеса.
Всевышний в День Ашура спас от гибели в водах великого потопа пророка Нуха (Ной) и его общину, которые находились на ковчеге, и даровал пророку Мусе (Моисей) и его общине спасение от египетского фараона.
День Ашура имеет историческое значение и для общины пророка Мухаммеда. На четвертом году переселения, 10 числа месяца Мухаррам, готовились к сражению, названому Зат Ар-рика, но враг, бросив семьи и имущество, сбежал с поля боя.
Для суннитов и шиитов история Дня Ашура была единой до октября 680 года – историческое событие, которое произошло в это время, изменило их отношение к этому священному дню. В ходе междоусобицы убили внука пророка Мухаммеда и сына святого для шиитов Али — имам Хусейна. С тех пор День Ашура для шиитов – день памяти и скорби по одному из самых важных религиозных деятелей в истории ислама.
Материал подготовлен на основе открытых источников