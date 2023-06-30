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Движение поездов на западе Грузии полностью восстановлено
Движение поездов на западе Грузии полностью восстановлено
Поезда были остановлены из-за сильного дождя на западе Грузии 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T13:18+0400
2023-06-30T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Движение поездов "Грузинской железной дороги" полностью восстановлено после задержек, связанных с непогодой, сообщили в компании. Накануне ночью поезда, следующие в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, были остановлены из-за сильного дождя на западе Грузии. По информации ГЖД, вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву.Несмотря на задержки, были выполнены все рейсы. Компания готова вернуть деньги за билеты всем гражданам, которые не смогли воспользоваться услугами ГЖД из-за непогоды. Между тем грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Ливень и град ожидается почти по всей стране до 1 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, грузинская железная дорога, гжд, зугдиди, батуми
грузия, новости, погода, грузинская железная дорога, гжд, зугдиди, батуми

Движение поездов на западе Грузии полностью восстановлено

13:18 30.06.2023
© photo: Sputnik / StringerБатумский железнодорожный вокзал. Двухэтажный пассажирский поезд
Батумский железнодорожный вокзал. Двухэтажный пассажирский поезд - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Поезда были остановлены из-за сильного дождя на западе Грузии
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Движение поездов "Грузинской железной дороги" полностью восстановлено после задержек, связанных с непогодой, сообщили в компании.
Накануне ночью поезда, следующие в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, были остановлены из-за сильного дождя на западе Грузии. По информации ГЖД, вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву.
Несмотря на задержки, были выполнены все рейсы. Компания готова вернуть деньги за билеты всем гражданам, которые не смогли воспользоваться услугами ГЖД из-за непогоды.

"К этому времени все рейсы железной дороги осуществляются по графику", – отмечают в компании.

Между тем грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Ливень и град ожидается почти по всей стране до 1 июля.
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