https://sputnik-georgia.ru/20230630/dvoe-chelovek-zaderzhany-na-aktsii-okolo-parlamenta-gruzii-v-tbilisi-279127526.html

Двое человек задержаны на акции около парламента Грузии в Тбилиси

Двое человек задержаны на акции около парламента Грузии в Тбилиси

Выступление премьера Грузии в парламенте с годовым отчетом проходит на фоне акции протеста 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T13:57+0400

2023-06-30T13:57+0400

2023-06-30T14:23+0400

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ираклий гарибашвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Полиция задержала двоих человек за административные правонарушения на акции около парламента Грузии в центре Тбилиси, где в настоящее время выступает премьер-министр Ираклий Гарибашвили с годовым отчетом.Задержание произошло по статьям "Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", сообщает Первый канал.Акцию около здания парламента проводят представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", студенческое движение "Шаг", гражданские активисты. По словам участников акции, они протестуют против выступления премьера в парламенте. Гражданские активисты держат транспаранты с надписями: "Мирная революция", "Грузия без Иванишвили", "Мы – Европа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, ираклий гарибашвили, парламент грузии, тбилиси