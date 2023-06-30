https://sputnik-georgia.ru/20230630/ekonomika-gruzii-vyrosla-pochti-na-30-milliardov-lari---premer-279130736.html

Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер

Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер

В 2023 году ВВП на душу населения составил 8,2 тысячи долларов, сообщил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T15:06+0400

2023-06-30T15:06+0400

2023-06-30T15:30+0400

экономика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари за три года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая с годовым отчетом в парламенте. В ходе выступления премьер акцентировал внимание на сильном экономическом росте в стране за последние два года. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%. По его словам, в 2023 году ВВП на душу населения составил 8,2 тысячи долларов, напомнив, что три года назад, в 2020 году, этот показатель составлял 4,5 тысячи долларов. Кроме того, Гарибашвили отметил, что значительно сократилась т. н. внешняя уязвимость. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили