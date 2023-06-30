https://sputnik-georgia.ru/20230630/ekonomika-gruzii-vyrosla-pochti-na-30-milliardov-lari---premer-279130736.html
Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер
Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер
В 2023 году ВВП на душу населения составил 8,2 тысячи долларов, сообщил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T15:06+0400
2023-06-30T15:06+0400
2023-06-30T15:30+0400
экономика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари за три года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая с годовым отчетом в парламенте. В ходе выступления премьер акцентировал внимание на сильном экономическом росте в стране за последние два года. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%. По его словам, в 2023 году ВВП на душу населения составил 8,2 тысячи долларов, напомнив, что три года назад, в 2020 году, этот показатель составлял 4,5 тысячи долларов. Кроме того, Гарибашвили отметил, что значительно сократилась т. н. внешняя уязвимость. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер
15:06 30.06.2023 (обновлено: 15:30 30.06.2023)
В 2023 году ВВП на душу населения составил 8,2 тысячи долларов, сообщил премьер
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари за три года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая с годовым отчетом в парламенте.
В ходе выступления премьер акцентировал внимание на сильном экономическом росте в стране за последние два года. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%.
"Валовой внутренний продукт составлял (в 2020 году – ред.) около 50 миллиардов лари, в 2021 году это было 60 миллиардов, в прошлом году было 72 миллиарда лари, и в этом году мы ожидаем, что валовой внутренний продукт страны будет около 80 миллиардов лари", – заявил Гарибашвили.
По его словам, в 2023 году ВВП на душу населения составил 8,2 тысячи долларов, напомнив, что три года назад, в 2020 году, этот показатель составлял 4,5 тысячи долларов.
Кроме того, Гарибашвили отметил, что значительно сократилась т. н. внешняя уязвимость.
"В прошлом году дефицит текущего счета по отношению к ВВП улучшился на 6,3 процентного пункта и сравнялся с историческим минимумом (4,1%). Если сравнить дефицит текущего счета по отношению к ВВП в 2012 году, который был в два раза выше, то мы добились значительного прогресса", – сказал премьер.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.