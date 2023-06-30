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Экономист о поставках российской нефти, отказе мира от ценных бумаг США и курсе рубля
Экономист о поставках российской нефти, отказе мира от ценных бумаг США и курсе рубля
Такие криптовалюты, как биткоин, никогда не смогут стать новой мировой валютой, однако уже сейчас они помогают обходить санкции Запада 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T10:22+0400
2023-06-30T10:22+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов. Будут ли в будущем ведущие валюты мира прикреплены к золоту и может ли планета создать единую валюту? Почему Запад не смог ограничить поставку российской нефти? Что влияет на курс рубля и почему в России сегодня аномально низкая инфляция? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, экономика, в мире, сша, видео
мультимедиа, экономика, в мире, сша, видео
Экономист о поставках российской нефти, отказе мира от ценных бумаг США и курсе рубля
10:22 30.06.2023 (обновлено: 11:03 30.06.2023)
Такие криптовалюты, как биткоин, никогда не смогут стать новой мировой валютой, однако уже сейчас они помогают обходить санкции Запада
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов.
Будут ли в будущем ведущие валюты мира прикреплены к золоту и может ли планета создать единую валюту? Почему Запад не смог ограничить поставку российской нефти? Что влияет на курс рубля и почему в России сегодня аномально низкая инфляция?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.