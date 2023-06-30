https://sputnik-georgia.ru/20230630/ekonomist-o-postavkakh-rossiyskoy-nefti-otkaze-mira-ot-tsennykh-bumag-ssha-i-kurse-rublya-279118475.html

Экономист о поставках российской нефти, отказе мира от ценных бумаг США и курсе рубля

Экономист о поставках российской нефти, отказе мира от ценных бумаг США и курсе рубля

Такие криптовалюты, как биткоин, никогда не смогут стать новой мировой валютой, однако уже сейчас они помогают обходить санкции Запада 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T10:22+0400

2023-06-30T10:22+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов. Будут ли в будущем ведущие валюты мира прикреплены к золоту и может ли планета создать единую валюту? Почему Запад не смог ограничить поставку российской нефти? Что влияет на курс рубля и почему в России сегодня аномально низкая инфляция? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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