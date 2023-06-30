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Государство должно быть безжалостным при нападении на полицию – премьер Грузии
Государство должно быть безжалостным при нападении на полицию – премьер Грузии
Любое нападение на полицейского является нападением на государство, заявил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T23:34+0400
2023-06-30T23:34+0400
2023-06-30T23:34+0400
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новости
политика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Государство должно быть бескомпромиссным и безжалостным при нападении на полицейских, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В последнее время в Грузии участились факты оскорбления и нападения на сотрудников полиции во время акций протеста и массовых мероприятий. По его словам, любое нападение на полицейского является нападением на государство. "Мы никому не простим подобного", – добавил он. По данным МВД Грузии, с января по март 2023 года зафиксировано 23 факта насилия, угроз и сопротивления полиции и 11 фактов нападения на полицейских. При этом число фактов насилия, угроз и сопротивления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 9,8%. Самым жестоким фактом нападения на полицию были акции 7-9 марта в Тбилиси, когда протестующие забрасывали полицейских камнями и "коктейлями Молотова".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, полицейский
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, полицейский
Государство должно быть безжалостным при нападении на полицию – премьер Грузии
Любое нападение на полицейского является нападением на государство, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Государство должно быть бескомпромиссным и безжалостным при нападении на полицейских, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В последнее время в Грузии участились факты оскорбления и нападения на сотрудников полиции во время акций протеста и массовых мероприятий.
"Мне не интересен ни цвет волос, ни ориентация, ни что-либо другое. В отношении всех, кто поднимет руку на нашу полицию, государство будет безжалостным и бескомпромиссным", – сказал Гарибашвили.
По его словам, любое нападение на полицейского является нападением на государство.
"Мы никому не простим подобного", – добавил он.
По данным МВД Грузии, с января по март 2023 года зафиксировано 23 факта насилия, угроз и сопротивления полиции и 11 фактов нападения на полицейских. При этом число фактов насилия, угроз и сопротивления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 9,8%.
Самым жестоким фактом нападения на полицию были акции 7-9 марта в Тбилиси, когда протестующие забрасывали полицейских камнями и "коктейлями Молотова".