https://sputnik-georgia.ru/20230630/gosudarstvo-dolzhno-byt-bezzhalostnym-pri-napadenii-na-politsiyu--premer-gruzii-279143921.html

Государство должно быть безжалостным при нападении на полицию – премьер Грузии

Государство должно быть безжалостным при нападении на полицию – премьер Грузии

Любое нападение на полицейского является нападением на государство, заявил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T23:34+0400

2023-06-30T23:34+0400

2023-06-30T23:34+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Государство должно быть бескомпромиссным и безжалостным при нападении на полицейских, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В последнее время в Грузии участились факты оскорбления и нападения на сотрудников полиции во время акций протеста и массовых мероприятий. По его словам, любое нападение на полицейского является нападением на государство. "Мы никому не простим подобного", – добавил он. По данным МВД Грузии, с января по март 2023 года зафиксировано 23 факта насилия, угроз и сопротивления полиции и 11 фактов нападения на полицейских. При этом число фактов насилия, угроз и сопротивления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 9,8%. Самым жестоким фактом нападения на полицию были акции 7-9 марта в Тбилиси, когда протестующие забрасывали полицейских камнями и "коктейлями Молотова".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, полицейский