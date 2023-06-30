https://sputnik-georgia.ru/20230630/gruzinskie-dzyudoisty-lidiruyut-v-neskolkikh-vesovykh-kategoriyakh-obnovlennogo-reytinga--ijf-279111924.html

Грузинские дзюдоисты лидируют в нескольких весовых категориях обновленного рейтинга IJF

Грузинские дзюдоисты лидируют в нескольких весовых категориях обновленного рейтинга IJF

Грузинские дзюдоисты лидируют в нескольких весовых категориях обновленного рейтинга IJF 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T07:32+0400

2023-06-30T07:32+0400

2023-06-30T07:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала новый рейтинг спортсменов после турнира Большого шлема в Улан-Баторе, где в трех весовых категориях из семи лидируют грузинские дзюдоисты (81 кг, 90 кг и 100 кг). По сравнению с прошлым рейтингом Международной федерации дзюдо, который был опубликован в середине мая после чемпионата мира в Дохе, грузинские спортсмены упустили лидерство в весовой категории 73 кг, где лидировал победитель олимпийских игр в Лондоне Лаша Шавдатуашвили. Мужской рейтинг: 60 кг Молодой Георгий Сардалашвили (4 906 баллов), завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира, по-прежнему находится на пятом месте. Лухум Чхвимиани (2 262) занимает 21-е место, Темур Нозадзе — 28-е, а Джаба Папинашвили — 45-е. 66 кг. Важа Маргвелашвили занимает четвертое место в рейтинге (4 591). Георгий Туташвили находится на 49-й позиции с 914 очками в том же весе. 73 кг. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Лаша Шавдатуашвили переместился с первого места на второе. Азербайджанец Хидаят Гейдаров (6 000) стал лидером в весе. Георгий Терашвили занимает 21-е место с 1 942 очками. 81 кг. Лидером рейтинга является Тато Григалашвили. Грузинский дзюдоист (9 296) возглавляет список с рекордными баллами во всех весовых категориях среди мужчин и женщин. В том же весе Дмитрий Гочилаидзе (1 085) — 49-й, Заур Двалашвили (925) — 54-й, а Георгий Шеразадишвили (818) — 55-й. 90 кг. Лидером в этом весе является действующий чемпион мира Лука Майсурадзе с 7 050 баллами, Лаша Бекаури (5 100) переместился на третье место, а Бека Гвиниашвили (4 783) занимает пятое место в списке. 100 кг. На первом месте Илья Суламанидзе с 6 283 баллами, на втором месте Зелим Коцоев (5 911). Капитан команды Варлам Липартелиани (3 815), выступавший в финале в Улан-Баторе, занимает восьмое место в списке, а Онисе Санеблидзе (2 060) – на 27-м месте. +100 кг. Грузинский тяжеловес Гурам Тушишвили находится на девятом месте с 3 645 очками, Гела Заалишвили (2 612) — на 19-м, а Саба Инанеишвили (1 730) — на 26-й позиции. Женский рейтинг: 57 кг. Этер Липартелиани (4 231) занимает восьмую позицию в списке. 63 кг. Этер Аскилашвили занимает 83-е место в весовом рейтинге (310). +78 кг. София Сомхишвили занимает в списке 17-е место (2 623). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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