https://sputnik-georgia.ru/20230630/gruziya-i-sovet-evropy-rabotayut-nad-sozdaniem-plana-deystviy-na-2024-2027-gody-279128255.html
Грузия и Совет Европы работают над созданием плана действий на 2024-2027 годы
Грузия и Совет Европы работают над созданием плана действий на 2024-2027 годы
Данный план поможет Грузии интегрироваться в ЕС 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T14:19+0400
2023-06-30T14:19+0400
2023-06-30T14:19+0400
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илья дарчиашвили
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
совет европы
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия совместно с Советом Европы работает над созданием плана действий на 2024-2027 годы, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич в Тбилиси. В рамках визита в Грузию запланированы встречи Бурич с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили. Иностранная гостья также примет участие в Международной женской конференции в Тбилиси, которая состоится 1 июля. Как отметила Бурич, текущий план действий, который должен быть представлен в конце года, включает такие направления, как борьба с коррупцией, судебная реформа, законодательство против сексуального насилия в отношении женщин и эксплуатации детей. "Работа над планом действий на 2024-2027 годы уже ведется, она будет завершена в ближайшее время, и я хочу заверить вас, что Совет Европы останется приверженным этим реформам. Все это поможет вам интегрироваться в ЕС", – сказала генсек. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 46 государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, совет европы, грузия - евросоюз
грузия, новости, тбилиси, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, совет европы, грузия - евросоюз
Грузия и Совет Европы работают над созданием плана действий на 2024-2027 годы
Данный план поможет Грузии интегрироваться в ЕС
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия совместно с Советом Европы работает над созданием плана действий на 2024-2027 годы, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич в Тбилиси.
В рамках визита в Грузию запланированы встречи Бурич с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили. Иностранная гостья также примет участие в Международной женской конференции в Тбилиси, которая состоится 1 июля.
"Для Грузии план действий с Советом Европы является ценным инструментом, который помогает привести национальное законодательство, институты и практику в полное соответствие с европейскими стандартами", – сказал министр.
Как отметила Бурич, текущий план действий, который должен быть представлен в конце года, включает такие направления, как борьба с коррупцией, судебная реформа, законодательство против сексуального насилия в отношении женщин и эксплуатации детей.
"Работа над планом действий на 2024-2027 годы уже ведется, она будет завершена в ближайшее время, и я хочу заверить вас, что Совет Европы останется приверженным этим реформам. Все это поможет вам интегрироваться в ЕС", – сказала генсек.
Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 46 государств.