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Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией – премьер
Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией – премьер
В июне 2021 года при посредничестве Грузии Азербайджан освободил 15 армянских пленных, а Армения передала карты минных полей 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T17:15+0400
2023-06-30T17:15+0400
2023-06-30T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия показала, что способна быть эффективным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией, и при необходимости готова вновь включиться в процесс, сказал глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в парламенте. В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога.Премьер выразил готовность Грузии и впредь выполнять роль посредника. "Хочу еще раз публично с этой трибуны подтвердить нашу полную готовность. В случае необходимости мы готовы еще раз включиться в процесс между двумя странами, нашими друзьями. Это очень важное направление", – заявил Гарибашвили.В пятницу Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе.
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политика, грузия, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения, новости
политика, грузия, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения, новости
Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией – премьер
17:15 30.06.2023 (обновлено: 17:19 30.06.2023)
В июне 2021 года при посредничестве Грузии Азербайджан освободил 15 армянских пленных, а Армения передала карты минных полей
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия показала, что способна быть эффективным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией, и при необходимости готова вновь включиться в процесс, сказал глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в парламенте.
В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога.
"Два года назад показали первые конкретные результаты между Азербайджаном и Арменией. Тогда я лично был включен. И эта медиация, фасилитация завершилась конкретным результатом. Это была, так сказать, она из примерных медиаций в регионе", – сказал Гарибашвили.
Премьер выразил готовность Грузии и впредь выполнять роль посредника.
"Хочу еще раз публично с этой трибуны подтвердить нашу полную готовность. В случае необходимости мы готовы еще раз включиться в процесс между двумя странами, нашими друзьями. Это очень важное направление", – заявил Гарибашвили.
В пятницу Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе.