https://sputnik-georgia.ru/20230630/gruziya-vsegda-gotova-byt-mediatorom-mezhdu-azerbaydzhanom-i-armeniey---premer--279135544.html

Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией – премьер

Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией – премьер

В июне 2021 года при посредничестве Грузии Азербайджан освободил 15 армянских пленных, а Армения передала карты минных полей 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T17:15+0400

2023-06-30T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия показала, что способна быть эффективным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией, и при необходимости готова вновь включиться в процесс, сказал глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в парламенте. В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога.Премьер выразил готовность Грузии и впредь выполнять роль посредника. "Хочу еще раз публично с этой трибуны подтвердить нашу полную готовность. В случае необходимости мы готовы еще раз включиться в процесс между двумя странами, нашими друзьями. Это очень важное направление", – заявил Гарибашвили.В пятницу Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе.

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