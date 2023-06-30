https://sputnik-georgia.ru/20230630/inostranets-ustroil-strelbu-v-aeroportu-kishineva---iz-zdaniya-vse-evakuirovany-279140391.html

Иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева – из здания все эвакуированы

Иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева – из здания все эвакуированы

Все вылеты из международного аэропорта Кишинева временно приостановлены из-за инцидента со стрельбой 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T19:38+0400

2023-06-30T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Иностранец устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и убил двух человек, отобрав пистолет у сотрудника пограничной полиции, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. Все вылеты из международного аэропорта Кишинева временно приостановлены в пятницу из-за инцидента со стрельбой, следует из информации, опубликованной на сайте аэропорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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