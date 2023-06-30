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Иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева – из здания все эвакуированы
Иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева – из здания все эвакуированы
Все вылеты из международного аэропорта Кишинева временно приостановлены из-за инцидента со стрельбой 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Иностранец устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и убил двух человек, отобрав пистолет у сотрудника пограничной полиции, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. Все вылеты из международного аэропорта Кишинева временно приостановлены в пятницу из-за инцидента со стрельбой, следует из информации, опубликованной на сайте аэропорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева – из здания все эвакуированы
19:38 30.06.2023 (обновлено: 20:08 30.06.2023)
Все вылеты из международного аэропорта Кишинева временно приостановлены из-за инцидента со стрельбой
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Иностранец устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и убил двух человек, отобрав пистолет у сотрудника пограничной полиции, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены.
"В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Молдовы, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы", – говорится в заявлении МВД для СМИ.
Все вылеты из международного аэропорта Кишинева временно приостановлены в пятницу из-за инцидента со стрельбой, следует из информации, опубликованной на сайте аэропорта.