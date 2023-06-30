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https://sputnik-georgia.ru/20230630/kak-idet-remont-dorogi-iz-imereti-v-racha-279122130.html
Как идет ремонт дороги из Имерети в Рача?
Как идет ремонт дороги из Имерети в Рача?
Дорога имеет важное значение для развития социально-экономического и туристического потенциала регионов 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T12:07+0400
2023-06-30T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ремонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури находятся в активной фазе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Автомагистраль Кутаиси-Ткибули-Амбролаури соединяет города Ткибули (регион Имерети) и Амбролаури (Рача-Лечхуми-Земо Сванети). Обустройство инфраструктуры на этой дороге имеет важное значение для развития социально-экономического и туристического потенциала региона. По информации ведомства, на данном этапе ведется экскавация земли, укладка асфальтобетонного покрытия и обустройство искусственных сооружений. В целом проект предусматривает полный ремонт 9-километровой дороги: укладку асфальтобетонного покрытия, будут обустроены искусственные сооружения, примыкание к местным дорогам, въезды во дворы жителей и дорожные знаки. Проект стоимостью 8 миллионов лари финансируется из государственного бюджета. Работы планируется завершить до конца текущего года. Дорогу ремонтирует грузинская компания ООО "New Road".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, рача, имерети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, рача, имерети, департамент автомобильных дорог

Как идет ремонт дороги из Имерети в Рача?

12:07 30.06.2023
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaРемонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури
Ремонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
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Дорога имеет важное значение для развития социально-экономического и туристического потенциала регионов
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ремонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури находятся в активной фазе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaРемонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури
Ремонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2023
Ремонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Автомагистраль Кутаиси-Ткибули-Амбролаури соединяет города Ткибули (регион Имерети) и Амбролаури (Рача-Лечхуми-Земо Сванети). Обустройство инфраструктуры на этой дороге имеет важное значение для развития социально-экономического и туристического потенциала региона.
По информации ведомства, на данном этапе ведется экскавация земли, укладка асфальтобетонного покрытия и обустройство искусственных сооружений.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaРемонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури
Ремонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2023
Ремонтные работы на 9-километровом участке автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури
© Courtesy of Roads Department of Georgia
В целом проект предусматривает полный ремонт 9-километровой дороги: укладку асфальтобетонного покрытия, будут обустроены искусственные сооружения, примыкание к местным дорогам, въезды во дворы жителей и дорожные знаки.
Проект стоимостью 8 миллионов лари финансируется из государственного бюджета. Работы планируется завершить до конца текущего года.
Дорогу ремонтирует грузинская компания ООО "New Road".
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