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Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки

Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки

В случае прекращения зерновой сделки, Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно, заявил... 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T16:23+0400

2023-06-30T16:23+0400

2023-06-30T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и ряд других мер.В мае стало известно о продлении сделки до 17 июля включительно, без каких-либо изменений.Между тем Лавров подчеркнул, что поставки российского продовольствия продолжаются, несмотря на препоны со стороны стран Запада, которые препятствуют нормальному функционированию черноморской инициативы.Лавров напомнил, что с начала действия черноморской инициативы из Украины вывезли 32,5 миллиона тонн зерновых, однако беднейшие страны получили очень незначительную часть этих продуктов."Основные получатели груза – Евросоюз – почти 40%, Китайская народная республика – 24%, Турция – около 10%, а в беднейшие страны, которые находятся в списке всемирной продовольственной программы, вывезено чуть больше 2,5% этих зерновых", – заявил он. Министр отметил, что в случае прекращения зерновой сделки, Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, мид россии, сергей лавров, оон, зерно, украина, обострение ситуации вокруг украины