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Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки
Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки
В случае прекращения зерновой сделки, Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно, заявил... 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T16:23+0400
2023-06-30T16:23+0400
2023-06-30T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и ряд других мер.В мае стало известно о продлении сделки до 17 июля включительно, без каких-либо изменений.Между тем Лавров подчеркнул, что поставки российского продовольствия продолжаются, несмотря на препоны со стороны стран Запада, которые препятствуют нормальному функционированию черноморской инициативы.Лавров напомнил, что с начала действия черноморской инициативы из Украины вывезли 32,5 миллиона тонн зерновых, однако беднейшие страны получили очень незначительную часть этих продуктов."Основные получатели груза – Евросоюз – почти 40%, Китайская народная республика – 24%, Турция – около 10%, а в беднейшие страны, которые находятся в списке всемирной продовольственной программы, вывезено чуть больше 2,5% этих зерновых", – заявил он. Министр отметил, что в случае прекращения зерновой сделки, Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, мид россии, сергей лавров, оон, зерно, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, мид россии, сергей лавров, оон, зерно, украина, обострение ситуации вокруг украины
Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки
В случае прекращения зерновой сделки, Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно, заявил министр
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и ряд других мер.
"...Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой", – сказал министр, отвечая в ходе онлайн-брифинга на вопросы журналистов.
В мае стало известно о продлении сделки до 17 июля включительно, без каких-либо изменений.
Между тем Лавров подчеркнул, что поставки российского продовольствия продолжаются, несмотря на препоны со стороны стран Запада, которые препятствуют нормальному функционированию черноморской инициативы.
"Я исхожу из того, что экспорт наших удобрений и продовольствий продолжается. Мы обеспечиваем соответствующие операции, обходя и географические маршруты и прочие технологические препятствия, которые выстроены Западом. … Так что наши партнеры, я уверен, не пострадают (в случае прекращения зерновой сделки – ред.)", – сказал министр в ходе онлайн-брифинга.
Лавров напомнил, что с начала действия черноморской инициативы из Украины вывезли 32,5 миллиона тонн зерновых, однако беднейшие страны получили очень незначительную часть этих продуктов.
"Основные получатели груза – Евросоюз – почти 40%, Китайская народная республика – 24%, Турция – около 10%, а в беднейшие страны, которые находятся в списке всемирной продовольственной программы, вывезено чуть больше 2,5% этих зерновых", – заявил он.
Министр отметил, что в случае прекращения зерновой сделки, Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно.