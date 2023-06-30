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Лидер "Грузинской мечты" оценил оппозицию по вопросам, заданным премьеру
Лидер "Грузинской мечты" оценил оппозицию по вопросам, заданным премьеру
Оппозиция даже интеллектуально не готова к какой-либо предметной дискуссии, считает Кобахидзе 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T19:23+0400
2023-06-30T19:23+0400
2023-06-30T19:23+0400
политика
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новости
ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
парламент грузии
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Парламентская оппозиция не задала премьер-министру ни одного вопроса на тему здравоохранения, энергетики, туризма или образования, что указывает на их незаинтересованность в развитии страны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в перерыве ежегодного отчета главы правительства. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, 30 июня, представил в парламенте ежегодный отчет. Выступление главы правительства проходит в режиме вопросов и ответов. Согласно регламенту, перед приходом на пленарное заседание премьер-министр представил парламенту ежегодный отчет в письменной форме. По мнению главы правящей партии, это статистика, которая характеризует оппозицию."Эта статистика оппозиции, которая показывает, что оппозиция даже интеллектуально не готова к какой-либо предметной дискуссии", – сказал Кобахидзе.Кобахидзе считает, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники хотят для страны только плохого. "Конечно, это коллективное "Национальное движение" раздражается, когда их называют своим именем. Это обычная партия войны, которая не хочет для страны ничего, кроме зла. Такова реальность, и премьер-министр, конечно же, должен был это еще раз подчеркнуть. Представители коллективного "Национального движения" возмущены этим, потому что они лучше знают, что на самом деле они враги нашей страны", – заявил Кобахидзе. После перерыва премьер-министр Грузии отказался отвечать на вопросы тех депутатов от оппозиции, которые покинули зал заседаний, в том числе представителей "Нацдвижения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
Лидер "Грузинской мечты" оценил оппозицию по вопросам, заданным премьеру
Оппозиция даже интеллектуально не готова к какой-либо предметной дискуссии, считает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Парламентская оппозиция не задала премьер-министру ни одного вопроса на тему здравоохранения, энергетики, туризма или образования, что указывает на их незаинтересованность в развитии страны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в перерыве ежегодного отчета главы правительства.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, 30 июня, представил в парламенте ежегодный отчет. Выступление главы правительства проходит в режиме вопросов и ответов. Согласно регламенту, перед приходом на пленарное заседание премьер-министр представил парламенту ежегодный отчет в письменной форме.
"Предметные вопросы заданы по инфраструктуре – два, по темам внешней политики было задано три некачественных вопроса и про оборону один некачественный вопрос", – заявил Кобахидзе, отметив, что ноль вопросов было задано по таким темам, как экономика, энергетика, туризм, соцзащита и так далее.
По мнению главы правящей партии, это статистика, которая характеризует оппозицию.
"Эта статистика оппозиции, которая показывает, что оппозиция даже интеллектуально не готова к какой-либо предметной дискуссии", – сказал Кобахидзе.
Кобахидзе считает, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники хотят для страны только плохого.
"Конечно, это коллективное "Национальное движение" раздражается, когда их называют своим именем. Это обычная партия войны, которая не хочет для страны ничего, кроме зла. Такова реальность, и премьер-министр, конечно же, должен был это еще раз подчеркнуть. Представители коллективного "Национального движения" возмущены этим, потому что они лучше знают, что на самом деле они враги нашей страны", – заявил Кобахидзе.
После перерыва премьер-министр Грузии отказался отвечать на вопросы тех депутатов от оппозиции, которые покинули зал заседаний, в том числе представителей "Нацдвижения".