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Мужчина задержан за секс с 13-летней в Зугдиди – СМИ
Мужчина задержан за секс с 13-летней в Зугдиди – СМИ
Подростка привезли в больницу с болями в животе, и оказалось, что она беременна 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T14:40+0400
2023-06-30T14:40+0400
2023-06-30T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Мужчина до 50 лет задержан в городе Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) по обвинению в преступлении сексуального характера в отношении 13-летнего подростка, сообщает телеканал "Рустави 2". Мать привезла несовершеннолетнюю дочь в клинику из-за болей в животе, и оказалось, что она на четвертом месяце беременности. После мать не обратилась в полицию, а повезла дочь в клинику в Кутаиси на аборт, врачи сообщили об этом правоохранителям.Задержанный и жертва являются соседями. Мать и несовершеннолетняя уже дали показания в отделении полиции. Преступление расследуется по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица моложе шестнадцати лет" и наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, зугдиди
происшествия, новости, грузия, зугдиди
Мужчина задержан за секс с 13-летней в Зугдиди – СМИ
Подростка привезли в больницу с болями в животе, и оказалось, что она беременна
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Мужчина до 50 лет задержан в городе Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) по обвинению в преступлении сексуального характера в отношении 13-летнего подростка, сообщает телеканал "Рустави 2".
Мать привезла несовершеннолетнюю дочь в клинику из-за болей в животе, и оказалось, что она на четвертом месяце беременности. После мать не обратилась в полицию, а повезла дочь в клинику в Кутаиси на аборт, врачи сообщили об этом правоохранителям.
Задержанный и жертва являются соседями. Мать и несовершеннолетняя уже дали показания в отделении полиции.
Преступление расследуется по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица моложе шестнадцати лет" и наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет.