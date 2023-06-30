https://sputnik-georgia.ru/20230630/muzhchina-zaderzhan-za-seks-s-13-letney-v-zugdidi--smi-279128923.html

Мужчина задержан за секс с 13-летней в Зугдиди – СМИ

Мужчина задержан за секс с 13-летней в Зугдиди – СМИ

Подростка привезли в больницу с болями в животе, и оказалось, что она беременна 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T14:40+0400

2023-06-30T14:40+0400

2023-06-30T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Мужчина до 50 лет задержан в городе Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) по обвинению в преступлении сексуального характера в отношении 13-летнего подростка, сообщает телеканал "Рустави 2". Мать привезла несовершеннолетнюю дочь в клинику из-за болей в животе, и оказалось, что она на четвертом месяце беременности. После мать не обратилась в полицию, а повезла дочь в клинику в Кутаиси на аборт, врачи сообщили об этом правоохранителям.Задержанный и жертва являются соседями. Мать и несовершеннолетняя уже дали показания в отделении полиции. Преступление расследуется по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица моложе шестнадцати лет" и наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

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