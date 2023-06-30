https://sputnik-georgia.ru/20230630/napadenie-na-soosnovatelya-telekanala-formula-prokuratura-predyavila-obvinenie-279124096.html

Нападение на сооснователя телеканала "Формула": прокуратура предъявила обвинение

Нападение на сооснователя телеканала "Формула": прокуратура предъявила обвинение

Прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T12:57+0400

2023-06-30T12:57+0400

2023-06-30T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси по факту насилия над сооснователем оппозиционного телеканала "Формула" Миши Мшвилдадзе, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, 27 июня на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси обвиняемый совершили насилие в отношении одного из учредителей телекомпании "Формула" из-за высказываний, сделанных им в публичном пространстве. Правоохранители задержали обвиняемого 28 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие, причинившее физическую боль потерпевшему". Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. После инцидента житель столицы Николоз Гугешашвили написал в Сети, что это он, отец четверых детей, избил Мшвилдадзе. Свое поведение мужчина объяснил тем, что сооснователь "Формулы" говорит о церкви как о криминальной организации, использует ненормативную лексику в отношении патриарха и называет крест символом насилия. "Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, единое национальное движение, преступность в грузии