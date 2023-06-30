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Непогода создала проблемы жителям двух регионов Грузии
Непогода создала проблемы жителям двух регионов Грузии
Затопленными оказались автодороги и железнодорожные рельсы 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T10:23+0400
2023-06-30T10:23+0400
2023-06-30T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Непогода создала проблемы жителям грузинских регионов Имерети и Самцхе-Джавахети, сообщает телекомпания "Рустави-2". В результате проливных дождей в Имерети из берегов вышла река, затопленными оказались автодороги и железнодорожные рельсы. Поезда, направляющиеся по маршруту Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, были остановлены. На месте мобилизована спецтехника, очистительно-восстановительные работы начнутся после того, как уровень воды снизится. Ливень создал проблемы и жителям села Цкрути в районе Ахалцихе. Здесь из-за ливня две семьи оказались отрезанными от внешнего мира. Вышедшая из берегов река разрушила приусадебные угодья и посевы.Жители села Цкрути просят о помощи. По их словам, обильные осадки всегда создавали им проблемы, однако в этом году особенно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, тбилиси, имерети, ахалцихе, непогода в грузии, дождь, самцхе-джавахети, наводнение
грузия, погода, новости, тбилиси, имерети, ахалцихе, непогода в грузии, дождь, самцхе-джавахети, наводнение
Непогода создала проблемы жителям двух регионов Грузии
10:23 30.06.2023 (обновлено: 10:31 30.06.2023)
Затопленными оказались автодороги и железнодорожные рельсы
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik.
Непогода создала проблемы жителям грузинских регионов Имерети и Самцхе-Джавахети, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
В результате проливных дождей в Имерети из берегов вышла река, затопленными оказались автодороги и железнодорожные рельсы. Поезда, направляющиеся по маршруту Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, были остановлены.
На месте мобилизована спецтехника, очистительно-восстановительные работы начнутся после того, как уровень воды снизится.
Ливень создал проблемы и жителям села Цкрути в районе Ахалцихе. Здесь из-за ливня две семьи оказались отрезанными от внешнего мира. Вышедшая из берегов река разрушила приусадебные угодья и посевы.
Жители села Цкрути просят о помощи. По их словам, обильные осадки всегда создавали им проблемы, однако в этом году особенно.