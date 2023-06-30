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Погода в Грузии ухудшится – о чем предупреждают синоптики
Погода в Грузии ухудшится – о чем предупреждают синоптики
Ожидаемые ливни могут вызвать паводки, а в горных зонах страны – оползни 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T11:07+0400
2023-06-30T11:07+0400
2023-06-30T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Предстоящие выходные в Грузии будут дождливыми и пасмурными – до 1 июля в стране ожидается дождь с грозой, а в некоторых местах даже град, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в Восточной Грузии 30 июня и 1 июля будет дуть сильный ветер западного направления, а в западной части страны на море ожидается четырехбалльный шторм. Синоптики предупреждают, что ожидаемые ливни могут вызвать паводки, а в горных зонах страны – оползни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Погода в Грузии ухудшится – о чем предупреждают синоптики
Ожидаемые ливни могут вызвать паводки, а в горных зонах страны – оползни
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Предстоящие выходные в Грузии будут дождливыми и пасмурными – до 1 июля в стране ожидается дождь с грозой, а в некоторых местах даже град, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в Восточной Грузии 30 июня и 1 июля будет дуть сильный ветер западного направления, а в западной части страны на море ожидается четырехбалльный шторм.
Синоптики предупреждают, что ожидаемые ливни могут вызвать паводки, а в горных зонах страны – оползни.