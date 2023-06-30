https://sputnik-georgia.ru/20230630/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki-279119353.html

Погода в Грузии ухудшится – о чем предупреждают синоптики

Погода в Грузии ухудшится – о чем предупреждают синоптики

Ожидаемые ливни могут вызвать паводки, а в горных зонах страны – оползни 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T11:07+0400

2023-06-30T11:07+0400

2023-06-30T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Предстоящие выходные в Грузии будут дождливыми и пасмурными – до 1 июля в стране ожидается дождь с грозой, а в некоторых местах даже град, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в Восточной Грузии 30 июня и 1 июля будет дуть сильный ветер западного направления, а в западной части страны на море ожидается четырехбалльный шторм. Синоптики предупреждают, что ожидаемые ливни могут вызвать паводки, а в горных зонах страны – оползни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

восточная грузия

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погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды