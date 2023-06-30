https://sputnik-georgia.ru/20230630/semi-v-gruzii-budut-poluchat-bolshe-lgot--premer-ministr-gruzii-279142061.html

Семьи в Грузии будут получать больше льгот – премьер-министр Грузии

Семьи в Грузии будут получать больше льгот – премьер-министр Грузии

В Грузии действует госпрограмма субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными, заявил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T21:51+0400

2023-06-30T21:51+0400

2023-06-30T21:51+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Правительство Грузии работает над программой усиления семьи для развития вопроса демографии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопросы депутатов. В Грузии второй год подряд фиксируется отрицательный прирост населения и смертность превышает рождаемость. Доля населения в возрасте 0-14 лет в общей численности населения составляет всего 20,7 %. При этом данным "Сакстата", рождаемость в 2022 году за год сократилась на 7,9%. При этом он отметил, что правительство уже провело исследование, которое показало печальные тенденции, почему молодые пары отказываются рожать детей, и правительство намерено решить эту проблему. По его словам, программа будет предполагает целый ряд мер, в том числе и помощь молодым семьям. В Грузии на сегодняшний день уже действует государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными. Власти Грузии помогут многодетным семьям приобрести жилье >>Программа стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа. В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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