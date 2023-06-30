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В Гамбурге прошла дегустация грузинского вина
В Гамбурге прошла дегустация грузинского вина
На дегустации были представлены около 30 наименований грузинских вин 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T15:41+0400
2023-06-30T15:41+0400
2023-06-30T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Дегустация грузинского вина прошла в немецком Гамбурге, мероприятием руководила известный специалист по винному маркетингу Джанет Шуман, сообщается на странице Национального агентства вина в соцсети. На дегустации были представлены около 30 наименований грузинских вин, которые испробовали представители около 100 магазинов, импортирующих вино.США, Германия и Южная Корея определены приоритетными рынками для диверсификации экспорта грузинского вина. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, грузия, гамбург, тбилиси, юнеско, германия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
в мире, новости, грузия, гамбург, тбилиси, юнеско, германия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
В Гамбурге прошла дегустация грузинского вина
На дегустации были представлены около 30 наименований грузинских вин
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Дегустация грузинского вина прошла в немецком Гамбурге, мероприятием руководила известный специалист по винному маркетингу Джанет Шуман, сообщается на странице Национального агентства вина в соцсети.
На дегустации были представлены около 30 наименований грузинских вин, которые испробовали представители около 100 магазинов, импортирующих вино.
США, Германия и Южная Корея определены приоритетными рынками для диверсификации экспорта грузинского вина.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.