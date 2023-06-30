https://sputnik-georgia.ru/20230630/vardavar-2023-kakogo-chisla-otmechayut-drevniy-armyanskiy-prazdnik-279137307.html

Вардавар 2023: какого числа отмечают древний армянский праздник?

Вардавар 2023: какого числа отмечают древний армянский праздник?

Древний армянский праздник Вардавар, после принятия христианства отмечают в один день с Преображением Господним – великим христианским торжеством 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T18:18+0400

2023-06-30T18:18+0400

2023-06-30T18:18+0400

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Определенной даты праздник не имеет – в разные годы он выпадает от 28 июня до 1 августа, так как привязан ко дню празднования Пасхи. Какого числа отмечают древний армянский праздник Вардавар в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа отмечают Вардавар? Вардавар, или Преображение Господне – один из великих праздников Армянской Апостольской церкви и самый любимый в народе.Преображение Господне, или Вардавар, по церковному календарю отмечают через 14 недель после Пасхи. В 2023-м праздник выпадает на 16 июля. Как возникло название праздника, восходящего корнями к мифологии, единого мнения нет. История Вардавар, по одной из версий, связана с богиней любви и красоты Астхик, которую похитил злой повелитель подземного царства Яхван и запер под землей. Так он отомстил возлюбленному богини, богу грозы и молнии Ваагну. Вместе с богиней Астхик из людских сердец исчезла и любовь, и на Земле воцарилась тьма. Отважный Ваагн, сразив Яхвана, освободил любимую. Вернувшись на землю, Асхик окропляла людей розовой водой и дарила им розы, и любовь в людских сердцах возродилась. С тех незапамятных времен армяне каждое лето, когда расцветали розы, приносили в храм Астхик цветы и обливали друг друга водой, которая стала олицетворением любви. По этой легенде название древнего армянского праздника Вардавар происходит от слова "вард" (роза) и означает "осыпать розами". По другой легенде название праздника восходит к хеттскому "вард" (вода) и "арр" (мыть), что толкуют как "водополивание". По преданию, молодой человек по имени Вардан избил в этот день злого богача, который в обмен на право использовать на его землях воду брал красивых девушек в рабство. Есть и другие объяснения. Праздник изначально связывали с культом огня, потому что корень слова "вардавар" – "вар" означает горение. Слово "вардавар" также переводили как "яркая роза" ("вар" – яркий) и связывали его с богиней плодородия Анаит, а в праздник бюст богини украшали яркими розами. Материал подготовлен на основе открытых источников

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