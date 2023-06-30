https://sputnik-georgia.ru/20230630/voennym-politseyskim-i-chinovnikam-v-gruzii-podnimut-zarplatu-279142373.html

Военным, полицейским и чиновникам в Грузии поднимут зарплату

Военным, полицейским и чиновникам в Грузии поднимут зарплату

Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1,2 тысячи лари 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T22:35+0400

2023-06-30T22:35+0400

2023-06-30T22:35+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

зарплата

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В 2024 году зарплата военнослужащих, полицейских и госслужащих увеличится на 10%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте. В конце декабря прошлого года парламент утвердил поправки в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе, а после 1 января – на полную процентную разницу. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1,2 тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. Минимальная зарплата военного в Грузии начинается с 1,2 тысячи лари, сотрудника МВД – с 1 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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