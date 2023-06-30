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Военным, полицейским и чиновникам в Грузии поднимут зарплату
Военным, полицейским и чиновникам в Грузии поднимут зарплату
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1,2 тысячи лари 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T22:35+0400
2023-06-30T22:35+0400
2023-06-30T22:35+0400
грузия
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В 2024 году зарплата военнослужащих, полицейских и госслужащих увеличится на 10%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте. В конце декабря прошлого года парламент утвердил поправки в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе, а после 1 января – на полную процентную разницу. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1,2 тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. Минимальная зарплата военного в Грузии начинается с 1,2 тысячи лари, сотрудника МВД – с 1 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, зарплата
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, зарплата
Военным, полицейским и чиновникам в Грузии поднимут зарплату
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1,2 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В 2024 году зарплата военнослужащих, полицейских и госслужащих увеличится на 10%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.
В конце декабря прошлого года парламент утвердил поправки в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым зарплаты госслужащих в Грузии будут расти ежегодно до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе, а после 1 января – на полную процентную разницу.
"Зарплаты в армии и полиции за последние два года уже выросли на 30-40%, а в январе вырастут еще на 10%. Получится рост на 40-50% в целом за 3 года. Как вы помните, мы начали в прошлом году увеличивать зарплаты чиновникам и силовикам. Когда мы повысим их в январе, получится 30-процентный рост зарплат", – сказал Ираклий Гарибашвили.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более 1,2 тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
Минимальная зарплата военного в Грузии начинается с 1,2 тысячи лари, сотрудника МВД – с 1 тысячи лари.