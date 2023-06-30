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Возобновлено движение пассажирских поездов по железной дороге Грузии
Возобновлено движение пассажирских поездов по железной дороге Грузии
Несмотря на то, что задержки были вызваны причинами, не зависящими от "Грузинской железной дороги", пассажирам будет полностью возмещена стоимость проезда 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T00:36+0400
2023-06-30T00:36+0400
2023-06-30T00:36+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Возобновлено движение поездов, следующих в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, говорится в сообщении на сайте АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).Вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву.В ГЖД отметили, что из-за плохой погоды возможны задержки на других участках дороги.Несмотря на то, что задержки были вызваны причинами, не зависящими от "Грузинской железной дороги", пассажирам будет полностью возмещена стоимость проезда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога
грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога
Возобновлено движение пассажирских поездов по железной дороге Грузии
Несмотря на то, что задержки были вызваны причинами, не зависящими от "Грузинской железной дороги", пассажирам будет полностью возмещена стоимость проезда
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Возобновлено движение поездов, следующих в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, говорится в сообщении на сайте АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
Вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву.
"Бригады работали в аварийном режиме. Сотрудники компании полностью мобилизованы, - говорится в сообщении..
В ГЖД отметили, что из-за плохой погоды возможны задержки на других участках дороги.
Несмотря на то, что задержки были вызваны причинами, не зависящими от "Грузинской железной дороги", пассажирам будет полностью возмещена стоимость проезда.