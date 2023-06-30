https://sputnik-georgia.ru/20230630/vozobnovleno-dvizhenie-passazhirskikh-poezdov-po-zheleznoy-doroge-gruzii-279110839.html

Возобновлено движение пассажирских поездов по железной дороге Грузии

Возобновлено движение пассажирских поездов по железной дороге Грузии

Несмотря на то, что задержки были вызваны причинами, не зависящими от "Грузинской железной дороги", пассажирам будет полностью возмещена стоимость проезда 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T00:36+0400

2023-06-30T00:36+0400

2023-06-30T00:36+0400

грузия

новости

происшествия

грузинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261914878_0:431:2875:2048_1920x0_80_0_0_e8922f3cfc709f72de8590ed9e438173.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Возобновлено движение поездов, следующих в направлении Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси, говорится в сообщении на сайте АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).Вышедшая из дренажных колодцев вода рядом с селом Баби затопила железнодорожные пути и размыла рядом с ними почву.В ГЖД отметили, что из-за плохой погоды возможны задержки на других участках дороги.Несмотря на то, что задержки были вызваны причинами, не зависящими от "Грузинской железной дороги", пассажирам будет полностью возмещена стоимость проезда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога