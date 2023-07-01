https://sputnik-georgia.ru/20230701/avtokatastrofa-v-indii-pogibli-25-chelovek-279157658.html

Автокатастрофа в Индии: погибли 25 человек

Автокатастрофа в Индии: погибли 25 человек

Правительство штата окажет финансовую поддержку семьям погибших 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T18:18+0400

2023-07-01T18:18+0400

2023-07-01T18:18+0400

происшествия

новости

в мире

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252656543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f27c900864d5e9da11dcc4811394170.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. По меньшей мере 25 человек стали жертвами возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani.ДТП произошло в субботу около двух часов утра по местному времени. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление. В результате автобус с 32 пассажирами врезался в ограждение и вспыхнул пожар."Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", – заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.Пострадавшие были доставлены в местные больницы штата Махараштра. По информации премьер-министра и правительства штата, они окажут финансовую поддержку семьям погибших. В связи с инцидентом начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, в мире, индия