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Автокатастрофа в Индии: погибли 25 человек
Автокатастрофа в Индии: погибли 25 человек
Правительство штата окажет финансовую поддержку семьям погибших 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T18:18+0400
2023-07-01T18:18+0400
2023-07-01T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. По меньшей мере 25 человек стали жертвами возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani.ДТП произошло в субботу около двух часов утра по местному времени. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление. В результате автобус с 32 пассажирами врезался в ограждение и вспыхнул пожар."Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", – заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.Пострадавшие были доставлены в местные больницы штата Махараштра. По информации премьер-министра и правительства штата, они окажут финансовую поддержку семьям погибших. В связи с инцидентом начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, индия
происшествия, новости, в мире, индия
Автокатастрофа в Индии: погибли 25 человек
Правительство штата окажет финансовую поддержку семьям погибших
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik.
По меньшей мере 25 человек стали жертвами возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani
.
ДТП произошло в субботу около двух часов утра по местному времени. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление. В результате автобус с 32 пассажирами врезался в ограждение и вспыхнул пожар.
"Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", – заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.
Пострадавшие были доставлены в местные больницы штата Махараштра. По информации премьер-министра и правительства штата, они окажут финансовую поддержку семьям погибших. В связи с инцидентом начато расследование.