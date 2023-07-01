https://sputnik-georgia.ru/20230701/kak-uluchshit-prepodavanie-russkogo-yazyka-v-stranakh-sng-i-kak-zainteresovat-etim-molodezh-279159264.html

Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь?

Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь?

В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T16:53+0400

2023-07-01T16:53+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Организованная Россотрудничеством недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом завершилась: тема прошедших мероприятий – "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному".Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность – 24 академических часа.В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов.Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок.В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев."Участников из стран СНГ заинтересовали особенности работы с иностранной молодежью, задавали вопросы о развитии любви к чтению и потребности в знаниях о современной литературе, – рассказали в Россотрудничестве. – Участников из Европы интересовали вопросы мотивации к изучению русского языка и поддержания интереса к его изучению в современных условиях".В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран.Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли).Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй – с 21 по 28 октября. Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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