https://sputnik-georgia.ru/20230701/kto-budet-vladeltsem-novogo-aeroporta-v-tbilisi-pozitsiya-pravitelstva-279159635.html

Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства

Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства

Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T17:37+0400

2023-07-01T17:37+0400

2023-07-01T17:56+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

вазиани

ираклий гарибашвили

мариам квривишвили

тбилисский международный аэропорт

tav georgia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_96305f814b8e99c095f42e096a976de2.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новый Тбилисский международный аэропорт будет принадлежать государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. По его словам, правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. В настоящее время строительство нового международного аэропорта около столицы Грузии ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Согласно договору, который действует до 2027 года, запрещено осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ Тбилисского международного аэропорта. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH, сказала на днях замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

вазиани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, вазиани, ираклий гарибашвили, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia