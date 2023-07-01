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Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства
Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса 01.07.2023, Sputnik Грузия
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ираклий гарибашвили
мариам квривишвили
тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новый Тбилисский международный аэропорт будет принадлежать государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. По его словам, правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. В настоящее время строительство нового международного аэропорта около столицы Грузии ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Согласно договору, который действует до 2027 года, запрещено осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ Тбилисского международного аэропорта. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH, сказала на днях замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, тбилиси, вазиани, ираклий гарибашвили, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia
грузия, экономика, новости, тбилиси, вазиани, ираклий гарибашвили, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia

Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства

17:37 01.07.2023 (обновлено: 17:56 01.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗдание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новый Тбилисский международный аэропорт будет принадлежать государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.

"Аэропорт обязательно будет государственной собственностью, и необходимо, чтобы все объекты стратегического значения были под контролем и в собственности государства", – сказал Гарибашвили.

По его словам, правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2023
Ираклий Гарибашвили
© Сourtesy of Georgian Government
В настоящее время строительство нового международного аэропорта около столицы Грузии ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Согласно договору, который действует до 2027 года, запрещено осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ Тбилисского международного аэропорта.
Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH, сказала на днях замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.
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