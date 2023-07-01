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Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства
Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T17:37+0400
2023-07-01T17:37+0400
2023-07-01T17:56+0400
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мариам квривишвили
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новый Тбилисский международный аэропорт будет принадлежать государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. По его словам, правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. В настоящее время строительство нового международного аэропорта около столицы Грузии ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Согласно договору, который действует до 2027 года, запрещено осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ Тбилисского международного аэропорта. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH, сказала на днях замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, вазиани, ираклий гарибашвили, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia
грузия, экономика, новости, тбилиси, вазиани, ираклий гарибашвили, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia
Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства
17:37 01.07.2023 (обновлено: 17:56 01.07.2023)
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новый Тбилисский международный аэропорт будет принадлежать государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.
"Аэропорт обязательно будет государственной собственностью, и необходимо, чтобы все объекты стратегического значения были под контролем и в собственности государства", – сказал Гарибашвили.
По его словам, правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
В настоящее время строительство нового международного аэропорта около столицы Грузии ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Согласно договору, который действует до 2027 года, запрещено осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ Тбилисского международного аэропорта.
Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH, сказала на днях замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.