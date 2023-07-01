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Мощный взрыв прогремел в Китае на химзаводе – видео
Мощный взрыв прогремел в Китае на химзаводе – видео
В данное время неизвестно, сколько человек находились на предприятии во время ЧП 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T10:59+0400
2023-07-01T10:59+0400
2023-07-01T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мощный взрыв произошел на химическом предприятии в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая 1 июля, данных о жертвах не поступало, сообщает Центральное телевидение Китая.Взрыв прогремел около полудня по местному времени (08:00 по тбилисскому времени) на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials. В данное время неизвестно, сколько человек находились на предприятии во время ЧП. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.Отмечается, что на месте сейчас работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Что касается причины взрыва, она пока не установлена, ведется расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, китай, новости, в мире
происшествия, китай, новости, в мире
Мощный взрыв прогремел в Китае на химзаводе – видео
В данное время неизвестно, сколько человек находились на предприятии во время ЧП
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мощный взрыв произошел на химическом предприятии в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая 1 июля, данных о жертвах не поступало, сообщает Центральное телевидение Китая.
Взрыв прогремел около полудня по местному времени (08:00 по тбилисскому времени) на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials. В данное время неизвестно, сколько человек находились на предприятии во время ЧП. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Отмечается, что на месте сейчас работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Что касается причины взрыва, она пока не установлена, ведется расследование.