https://sputnik-georgia.ru/20230701/parlament-gruzii-vernetsya-k-rabote-v-ponedelnik-279159833.html

Парламент Грузии вернется к работе в понедельник

Парламент Грузии вернется к работе в понедельник

Весенняя сессия парламента страны закрылась 30 июня 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T19:40+0400

2023-07-01T19:40+0400

2023-07-01T19:40+0400

парламент грузии

весенняя сессия парламента

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к президенту страны Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередную сессию парламента с 3 июля. Весенняя сессия парламента закрылась 30 июня, и по регламенту собраться для принятия законов до осени депутаты смогут лишь в рамках внеочередной сессии. Согласно обращению председателя парламента, в рамках внеочередной сессии парламент собирается рассмотреть поправки, касающиеся донорства, поправки об авторских правах и изменения в Кодекс обороны Грузии. Кроме того, в рамках внеочередной сессии законодатели намерены преодолеть вето президента, наложенное на правила избрания членов и председателя ЦИК Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламент грузии, весенняя сессия парламента, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили