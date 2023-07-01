https://sputnik-georgia.ru/20230701/parlament-gruzii-vernetsya-k-rabote-v-ponedelnik-279159833.html
Парламент Грузии вернется к работе в понедельник
Парламент Грузии вернется к работе в понедельник
Весенняя сессия парламента страны закрылась 30 июня 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T19:40+0400
2023-07-01T19:40+0400
2023-07-01T19:40+0400
парламент грузии
весенняя сессия парламента
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1e/279139968_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_854b69b602009263d6b86fbcb047c904.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к президенту страны Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередную сессию парламента с 3 июля. Весенняя сессия парламента закрылась 30 июня, и по регламенту собраться для принятия законов до осени депутаты смогут лишь в рамках внеочередной сессии. Согласно обращению председателя парламента, в рамках внеочередной сессии парламент собирается рассмотреть поправки, касающиеся донорства, поправки об авторских правах и изменения в Кодекс обороны Грузии. Кроме того, в рамках внеочередной сессии законодатели намерены преодолеть вето президента, наложенное на правила избрания членов и председателя ЦИК Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1e/279139968_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_6450d9e8b7e6c3a36d06eabeb11efe21.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент грузии, весенняя сессия парламента, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили
парламент грузии, весенняя сессия парламента, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили
Парламент Грузии вернется к работе в понедельник
Весенняя сессия парламента страны закрылась 30 июня
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к президенту страны Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередную сессию парламента с 3 июля.
Весенняя сессия парламента закрылась 30 июня, и по регламенту собраться для принятия законов до осени депутаты смогут лишь в рамках внеочередной сессии.
Согласно обращению председателя парламента, в рамках внеочередной сессии парламент собирается рассмотреть поправки, касающиеся донорства, поправки об авторских правах и изменения в Кодекс обороны Грузии.
Кроме того, в рамках внеочередной сессии законодатели намерены преодолеть вето президента, наложенное на правила избрания членов и председателя ЦИК Грузии.