https://sputnik-georgia.ru/20230701/poezd-batumierevan-ne-doedet-do-mesta-naznacheniya-gzhd-podtverdila-ostanovku-reysov--279162478.html

Поезд Батуми-Ереван не доедет до места назначения: ГЖД подтвердила остановку рейсов

Поезд Батуми-Ереван не доедет до места назначения: ГЖД подтвердила остановку рейсов

Компания обещает вернуть деньги за проезд 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Шесть поездов, в том числе поезд, едущий из Батуми в Ереван, не смогут добраться до места назначения из-за оползня, говорится в заявлении "Грузинской железной дороги". По данным ГЖД, оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы. "По независящим от компании причинам время восстановления движения неизвестно. Вместе с тем, исходя из целей обеспечения безопасности, несмотря на восстановление движения, на данный момент нецелесообразно передвижение пассажиров по этому участку", – говорится в сообщении ГЖД. Полный список отмененных рейсов:Все эти рейсы проследуют до ближайшей станции, чтобы пассажиры смогли покинуть поезд или вернуться к месту отправки. Компания обещает вернуть деньги за проезд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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