Поезд Батуми-Ереван не доедет до места назначения: ГЖД подтвердила остановку рейсов
20:43 01.07.2023 (обновлено: 20:51 01.07.2023)
© photo: courtesy of Georgian RailwayНовые двухэтажные поезда Тбилиси-Батуми
© photo: courtesy of Georgian Railway
Компания обещает вернуть деньги за проезд
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Шесть поездов, в том числе поезд, едущий из Батуми в Ереван, не смогут добраться до места назначения из-за оползня, говорится в заявлении "Грузинской железной дороги".
© Courtesy of Georgian Railway Остановка движения поездов на железной дороге Грузии из-за оползня
Остановка движения поездов на железной дороге Грузии из-за оползня
© Courtesy of Georgian Railway
По данным ГЖД, оползень сошел на станции Марелиси в Харагаульском районе из-за сильных дождей и повредил контактную сеть и рельсы.
© Courtesy of Georgian Railway Остановка движения поездов на железной дороге Грузии из-за оползня
Остановка движения поездов на железной дороге Грузии из-за оползня
© Courtesy of Georgian Railway
"По независящим от компании причинам время восстановления движения неизвестно. Вместе с тем, исходя из целей обеспечения безопасности, несмотря на восстановление движения, на данный момент нецелесообразно передвижение пассажиров по этому участку", – говорится в сообщении ГЖД.
© Courtesy of Georgian Railway Остановка движения поездов на железной дороге Грузии из-за оползня
Остановка движения поездов на железной дороге Грузии из-за оползня
© Courtesy of Georgian Railway
Полный список отмененных рейсов:
Батуми-Ереван – рейс #201
Тбилиси-Батуми – рейс #804
Тбилиси-Поти – рейс #874
Батуми-Тбилиси – рейс #801
Батуми-Тбилиси – рейс #807
Зугдиди-Тбилиси – рейс #869.
Все эти рейсы проследуют до ближайшей станции, чтобы пассажиры смогли покинуть поезд или вернуться к месту отправки. Компания обещает вернуть деньги за проезд.