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Прогноз на матч Грузия-Израиль и другие четвертьфиналы молодежного ЕВРО по футболу

Прогноз на матч Грузия-Израиль и другие четвертьфиналы молодежного ЕВРО по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет матчи четвертьфиналов молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу и прогнозы на них 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T00:21+0400

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2023-07-01T00:21+0400

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Грузия U21 - Израиль U21В субботу в 20:00 на стадионе Динамо Арена в Тбилиси состоится первый матч стадии 1/4 Евро U21. Сборная Грузии U21, которая сенсационно вышла с 1-го места из "группы смерти" (Португалия U21, Бельгия U21, Нидерланды U21) встретится с неуступчивой сборной Израиля U21. Букмекеры отдают небольшое предпочтение в пользу Грузии. Не забываем, что полный стадион будет гнать команду вперед. Соперника грузинам не стоит недооценивать. Израильтяне в групповом этапе прекрасно проявили себя, оставив вне турнира сборную Германии U21 и сборную Чехии U21. Сборная Израиля U21 играет в организованный слаженный футбол. Стоит отметить, пожалуй, главного героя после 3 игр израильтян, вратаря Даниэля Переца. Ожидаем от игры упорную борьбу до последних секунд. Команды сделают все возможное, чтобы подарить своим болельщикам праздник – выход в полуфинал молодежного чемпионата Европы. Победитель этой пары встретится в полуфинале или с англичанами, или с португальцами. Испания U21 - Швейцария U21В заключительном матче субботнего игрового дня на стадионе Суребет Арена в Румынии сыграют сборная Испания U21 против сборной Швейцарии U21. В этой встрече испанцы являются безоговорочным фаворитом. Команда играет в комбинационный футбол, создает очень много моментов. За такой игрой приятно наблюдать. Швейцарцы чудом вышли со 2-го места из группы D. При том, что проиграли последний матч сборной Франции U21 со счетом 1-4. Но есть большая уверенность, что в плей-офф сборная Швейцарии соберется и даст бой испанцам. Состав у команды хорошо подобран, особенно атакующая линия. В этой встрече зрители в праве рассчитывать на яркий футбол и большое количество голевых моментов. В 1/2 победитель сыграет либо против сборной Франции U21, либо против сборной Украины U21. Англия U21 - Португалия U21Открывает программу воскресных матчей встреча сборных Англии U21 и Португалии U21, которая пройдет в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия. Англичане – главные фавориты всего турнира. Команда набрала на групповом этапе максимальное количество очков, одержав три уверенные победы и не пропустив ни одного гола. Португальцы начали турнир с поражения сборной Грузии U21 (0-2), но затем смогли собраться и, благодаря ничьей с нидерландцами и победой над бельгийцами, выйти из группы со 2-го места. Предстоящая игра по праву может получиться захватывающей и непредсказуемой, ведь встречаются две топ-сборные, которые ставят цель – забрать молодежный Евро 2023. Франция U21 - Украина U21В Румынии на стадионе Клуж Арена сыграют заключительный четвертьфинал сборная Франции U21 и сборная Украины U21. Французы наравне с англичанами показали максимальный результат в группе, набрав 9 очков. Команда очень мощно смотрится, играет в быстрый атакующий футбол. Один из немногих минусов – не такая надежная игра в обороне. Украинцы одни из главных открытий этого Евро U21. Команда ни разу не проиграла и только по разнице мячей оказалась ниже испанцев в группе. Ждем дебюта на турнире полузащитника лондонского Челси Михаила Мудрика. Предстоящая встреча обязана подарить множество эмоций зрителям и, возможно, нас будет ожидать первая сенсация в стадии 1/4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, франция, израиль, португалия, динамо арена, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023