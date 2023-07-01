https://sputnik-georgia.ru/20230701/prognoz-na-match-gruziya-izrail-i-drugie-chetvertfinaly-molodezhnogo-evro-po-futbolu-279144822.html
Прогноз на матч Грузия-Израиль и другие четвертьфиналы молодежного ЕВРО по футболу
Прогноз на матч Грузия-Израиль и другие четвертьфиналы молодежного ЕВРО по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет матчи четвертьфиналов молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу и прогнозы на них 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T00:21+0400
2023-07-01T00:21+0400
2023-07-01T00:21+0400
спорт
грузия
новости
франция
израиль
португалия
динамо арена
футбол
молодежный чемпионат европы по футболу 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/19/278928726_35:0:2014:1113_1920x0_80_0_0_8313476aaa9716ca5e986257e3045aca.jpg
Грузия U21 - Израиль U21В субботу в 20:00 на стадионе Динамо Арена в Тбилиси состоится первый матч стадии 1/4 Евро U21. Сборная Грузии U21, которая сенсационно вышла с 1-го места из "группы смерти" (Португалия U21, Бельгия U21, Нидерланды U21) встретится с неуступчивой сборной Израиля U21. Букмекеры отдают небольшое предпочтение в пользу Грузии. Не забываем, что полный стадион будет гнать команду вперед. Соперника грузинам не стоит недооценивать. Израильтяне в групповом этапе прекрасно проявили себя, оставив вне турнира сборную Германии U21 и сборную Чехии U21. Сборная Израиля U21 играет в организованный слаженный футбол. Стоит отметить, пожалуй, главного героя после 3 игр израильтян, вратаря Даниэля Переца. Ожидаем от игры упорную борьбу до последних секунд. Команды сделают все возможное, чтобы подарить своим болельщикам праздник – выход в полуфинал молодежного чемпионата Европы. Победитель этой пары встретится в полуфинале или с англичанами, или с португальцами. Испания U21 - Швейцария U21В заключительном матче субботнего игрового дня на стадионе Суребет Арена в Румынии сыграют сборная Испания U21 против сборной Швейцарии U21. В этой встрече испанцы являются безоговорочным фаворитом. Команда играет в комбинационный футбол, создает очень много моментов. За такой игрой приятно наблюдать. Швейцарцы чудом вышли со 2-го места из группы D. При том, что проиграли последний матч сборной Франции U21 со счетом 1-4. Но есть большая уверенность, что в плей-офф сборная Швейцарии соберется и даст бой испанцам. Состав у команды хорошо подобран, особенно атакующая линия. В этой встрече зрители в праве рассчитывать на яркий футбол и большое количество голевых моментов. В 1/2 победитель сыграет либо против сборной Франции U21, либо против сборной Украины U21. Англия U21 - Португалия U21Открывает программу воскресных матчей встреча сборных Англии U21 и Португалии U21, которая пройдет в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия. Англичане – главные фавориты всего турнира. Команда набрала на групповом этапе максимальное количество очков, одержав три уверенные победы и не пропустив ни одного гола. Португальцы начали турнир с поражения сборной Грузии U21 (0-2), но затем смогли собраться и, благодаря ничьей с нидерландцами и победой над бельгийцами, выйти из группы со 2-го места. Предстоящая игра по праву может получиться захватывающей и непредсказуемой, ведь встречаются две топ-сборные, которые ставят цель – забрать молодежный Евро 2023. Франция U21 - Украина U21В Румынии на стадионе Клуж Арена сыграют заключительный четвертьфинал сборная Франции U21 и сборная Украины U21. Французы наравне с англичанами показали максимальный результат в группе, набрав 9 очков. Команда очень мощно смотрится, играет в быстрый атакующий футбол. Один из немногих минусов – не такая надежная игра в обороне. Украинцы одни из главных открытий этого Евро U21. Команда ни разу не проиграла и только по разнице мячей оказалась ниже испанцев в группе. Ждем дебюта на турнире полузащитника лондонского Челси Михаила Мудрика. Предстоящая встреча обязана подарить множество эмоций зрителям и, возможно, нас будет ожидать первая сенсация в стадии 1/4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
израиль
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/19/278928726_282:0:1766:1113_1920x0_80_0_0_c033ae34c4015afede593b4869298092.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, франция, израиль, португалия, динамо арена, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, франция, израиль, португалия, динамо арена, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Прогноз на матч Грузия-Израиль и другие четвертьфиналы молодежного ЕВРО по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет матчи четвертьфиналов молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу и прогнозы на них
Грузия U21 - Израиль U21
В субботу в 20:00 на стадионе Динамо Арена в Тбилиси состоится первый матч стадии 1/4 Евро U21.
Сборная Грузии U21, которая сенсационно вышла с 1-го места из "группы смерти" (Португалия U21, Бельгия U21, Нидерланды U21) встретится с неуступчивой сборной Израиля U21.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение в пользу Грузии. Не забываем, что полный стадион будет гнать команду вперед.
Соперника грузинам не стоит недооценивать. Израильтяне в групповом этапе прекрасно проявили себя, оставив вне турнира сборную Германии U21 и сборную Чехии U21.
Сборная Израиля U21 играет в организованный слаженный футбол. Стоит отметить, пожалуй, главного героя после 3 игр израильтян, вратаря Даниэля Переца.
Ожидаем от игры упорную борьбу до последних секунд. Команды сделают все возможное, чтобы подарить своим болельщикам праздник – выход в полуфинал молодежного чемпионата Европы.
Победитель этой пары встретится в полуфинале или с англичанами, или с португальцами.
Испания U21 - Швейцария U21
В заключительном матче субботнего игрового дня на стадионе Суребет Арена в Румынии сыграют сборная Испания U21 против сборной Швейцарии U21.
В этой встрече испанцы являются безоговорочным фаворитом. Команда играет в комбинационный футбол, создает очень много моментов. За такой игрой приятно наблюдать.
Швейцарцы чудом вышли со 2-го места из группы D. При том, что проиграли последний матч сборной Франции U21 со счетом 1-4.
Но есть большая уверенность, что в плей-офф сборная Швейцарии соберется и даст бой испанцам. Состав у команды хорошо подобран, особенно атакующая линия.
В этой встрече зрители в праве рассчитывать на яркий футбол и большое количество голевых моментов. В 1/2 победитель сыграет либо против сборной Франции U21, либо против сборной Украины U21.
Англия U21 - Португалия U21
Открывает программу воскресных матчей встреча сборных Англии U21 и Португалии U21, которая пройдет в Кутаиси на стадионе им. Рамаза Шенгелия.
Англичане – главные фавориты всего турнира. Команда набрала на групповом этапе максимальное количество очков, одержав три уверенные победы и не пропустив ни одного гола.
Португальцы начали турнир с поражения сборной Грузии U21 (0-2), но затем смогли собраться и, благодаря ничьей с нидерландцами и победой над бельгийцами, выйти из группы со 2-го места.
Предстоящая игра по праву может получиться захватывающей и непредсказуемой, ведь встречаются две топ-сборные, которые ставят цель – забрать молодежный Евро 2023.
Франция U21 - Украина U21
В Румынии на стадионе Клуж Арена сыграют заключительный четвертьфинал сборная Франции U21 и сборная Украины U21.
Французы наравне с англичанами показали максимальный результат в группе, набрав 9 очков. Команда очень мощно смотрится, играет в быстрый атакующий футбол. Один из немногих минусов – не такая надежная игра в обороне.
Украинцы одни из главных открытий этого Евро U21. Команда ни разу не проиграла и только по разнице мячей оказалась ниже испанцев в группе. Ждем дебюта на турнире полузащитника лондонского Челси Михаила Мудрика.
Предстоящая встреча обязана подарить множество эмоций зрителям и, возможно, нас будет ожидать первая сенсация в стадии 1/4.