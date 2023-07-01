https://sputnik-georgia.ru/20230701/shag-protiv-gruzinskogo-naroda--spiker-parlamenta-gruzii-raskritikoval-reshenie-ukrainy-279161868.html
Шаг против грузинского народа – спикер парламента Грузии раскритиковал решение Украины
Шаг против грузинского народа – спикер парламента Грузии раскритиковал решение Украины
Ранее президент Украины ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за возобновление рейсов с РФ 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T21:01+0400
2023-07-01T21:01+0400
2023-07-01T21:49+0400
грузия
новости
политика
украина
шалва папуашвили
владимир зеленский
georgian airways
обострение ситуации вокруг украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_9fa82aa5da9543be2414b58670b242f9.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Решение властей Украины ввести санкции против директора грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили – это шаг против грузинского народа, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили вступил в силу в субботу. В то же время спикер парламента отметил, что после визита спецпредставителей по санкциям США, ЕС и Великобритании вопрос обхода санкций через Грузию был закрыт. Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на этой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров: были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Согласно указу президента Украины, авиакомпания Georgian Airways в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Кроме того, авиакомпании аннулированы все лицензии, ей запрещено осуществлять закупки и участвовать в приватизации, а также использовать украинские технологии и интеллектуальную собственность Украины. Что касается Тамаза Гаиашвили, то санкции против него, в том числе запрет на торговые операции, блокировка активов, также будут действовать в течение 10 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_100:150:1321:1066_1920x0_80_0_0_30fdd3789670aea8a810b07e6b576149.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, украина, шалва папуашвили, владимир зеленский, georgian airways, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, политика, украина, шалва папуашвили, владимир зеленский, georgian airways, обострение ситуации вокруг украины
Шаг против грузинского народа – спикер парламента Грузии раскритиковал решение Украины
21:01 01.07.2023 (обновлено: 21:49 01.07.2023)
Ранее президент Украины ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за возобновление рейсов с РФ
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Решение властей Украины ввести санкции против директора грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили – это шаг против грузинского народа, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили вступил в силу в субботу.
"Это было не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа на фоне солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине", – сказал Папуашвили.
В то же время спикер парламента отметил, что после визита спецпредставителей по санкциям США, ЕС и Великобритании вопрос обхода санкций через Грузию был закрыт.
Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на этой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров: были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.
"Что касается Грузии и санкций в целом, то я думаю, что после года дезинформации, в том числе со стороны некоторых украинских высокопоставленных лиц, которые обвиняли грузинский народ в обходе санкций, этот вопрос был закрыт", – сказал Папуашвили.
Согласно указу президента Украины, авиакомпания Georgian Airways в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны.
Кроме того, авиакомпании аннулированы все лицензии, ей запрещено осуществлять закупки и участвовать в приватизации, а также использовать украинские технологии и интеллектуальную собственность Украины.
Что касается Тамаза Гаиашвили, то санкции против него, в том числе запрет на торговые операции, блокировка активов, также будут действовать в течение 10 лет.