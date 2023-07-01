https://sputnik-georgia.ru/20230701/shag-protiv-gruzinskogo-naroda--spiker-parlamenta-gruzii-raskritikoval-reshenie-ukrainy-279161868.html

Шаг против грузинского народа – спикер парламента Грузии раскритиковал решение Украины

Шаг против грузинского народа – спикер парламента Грузии раскритиковал решение Украины

Ранее президент Украины ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за возобновление рейсов с РФ 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T21:01+0400

2023-07-01T21:01+0400

2023-07-01T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Решение властей Украины ввести санкции против директора грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили – это шаг против грузинского народа, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили вступил в силу в субботу. В то же время спикер парламента отметил, что после визита спецпредставителей по санкциям США, ЕС и Великобритании вопрос обхода санкций через Грузию был закрыт. Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на этой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров: были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Согласно указу президента Украины, авиакомпания Georgian Airways в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Кроме того, авиакомпании аннулированы все лицензии, ей запрещено осуществлять закупки и участвовать в приватизации, а также использовать украинские технологии и интеллектуальную собственность Украины. Что касается Тамаза Гаиашвили, то санкции против него, в том числе запрет на торговые операции, блокировка активов, также будут действовать в течение 10 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, шалва папуашвили, владимир зеленский, georgian airways, обострение ситуации вокруг украины