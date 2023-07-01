https://sputnik-georgia.ru/20230701/v-gruzii-ostanovleno-dvizhenie-poezdov-s-zapada-na-vostok--tv-279161215.html

Движение поездов с запада на восток остановлено в Грузии – ТВ

Движение поездов с запада на восток остановлено в Грузии – ТВ

Все железнодорожные рейсы, следовавшие по этому маршруту, уже развернуты к станциям отправки, сообщает СМИ 01.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Все поезда, следующие по маршруту из Западной в Восточную Грузию и обратно, были развернуты из-за оползня в горах района Харагаули, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, все железнодорожные рейсы, следовавшие по этому маршруту, уже развернуты к станциям отправки. И к настоящему времени, как утверждает телеканал, время восстановления движения неизвестно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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