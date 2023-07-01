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Движение поездов с запада на восток остановлено в Грузии – ТВ
Движение поездов с запада на восток остановлено в Грузии – ТВ
Все железнодорожные рейсы, следовавшие по этому маршруту, уже развернуты к станциям отправки, сообщает СМИ 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T20:24+0400
2023-07-01T20:24+0400
2023-07-01T20:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Все поезда, следующие по маршруту из Западной в Восточную Грузию и обратно, были развернуты из-за оползня в горах района Харагаули, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, все железнодорожные рейсы, следовавшие по этому маршруту, уже развернуты к станциям отправки. И к настоящему времени, как утверждает телеканал, время восстановления движения неизвестно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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поезд, тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, грузинская железная дорога, западная грузия
поезд, тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, грузинская железная дорога, западная грузия
Движение поездов с запада на восток остановлено в Грузии – ТВ
20:24 01.07.2023 (обновлено: 20:30 01.07.2023)
Все железнодорожные рейсы, следовавшие по этому маршруту, уже развернуты к станциям отправки, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Все поезда, следующие по маршруту из Западной в Восточную Грузию и обратно, были развернуты из-за оползня в горах района Харагаули, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, все железнодорожные рейсы, следовавшие по этому маршруту, уже развернуты к станциям отправки. И к настоящему времени, как утверждает телеканал, время восстановления движения неизвестно.